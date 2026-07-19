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Κρίστοφερ Νόλαν για «Οδύσσεια»: Άγγιξα τα όρια της δικής μου αντοχής αλλά και όλων των υπολοίπων

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο άνοιγμα ύψους 257 εκατομμυρίων δολαρίων
Κρίστοφερ Νόλαν
Κρίστοφερ Νόλαν / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν σπάει τα ταμεία και ο δημιουργός της δηλώνει εξαντλημένος από τις προσπάθειες που κατέβαλε στα γυρίσματα. Όπως είπε ο βραβευμένος σκηνοθέτης σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Today», θα χρειαστεί 3 χρόνια μέχρι την επόμενη ταινία του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που επιθυμούσε, όμως τίποτα δεν ήταν εύκολο.

«Σίγουρα άγγιξα τα όρια της δικής μου αντοχής, αλλά και όλων των υπολοίπων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κρίστοφερ Νόλαν, προσθέτοντας πως μια ταινία για την Οδύσσεια πρέπει να είναι δύσκολη, αλλιώς κάτι δεν γίνεται σωστά. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη δυσκολία της παραγωγής ήταν ότι η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Ο Κρίστοφερ Νόλαν θυμήθηκε ότι πριν από τα γυρίσματα είχε πει στην ομάδα της IMAX: «Αν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο, να γυρίσουμε ολόκληρη την ταινία με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η στιγμή. Αυτή είναι η “Οδύσσεια”».

Ο Νόλαν είχε αποκαλύψει στο περιοδικό Empire ότι «χρησιμοποίησε περισσότερα από 600.000 μέτρα φιλμ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες.

Ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, έχοντας στο πλευρό του τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία εμφανίζεται σε διπλό ρόλο, καθώς και ακόμη πολλούς γνωστούς ηθοποιούς.

Η ταινία δεν γυρίστηκε μόνο σε μία τοποθεσία αλλά σε πολλές ανά τον κόσμο όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στο Μαρόκο, στη Σκωτία και στην Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας. Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος Άντζελες.

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