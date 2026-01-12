Έλενα Παπαρίζου για Μαρινέλλα: Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι, από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα και αποκάλυψε ένα σκηνικό που δεν έφυγε από τη μνήμη της. Έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια, από τη μέρα που το έζησε. Ήταν 2019, όταν οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας και ετοιμάζονταν, ώστε τα πάντα να είναι στην εντέλεια. Όπως επιθυμούσε σε κάθε δουλειά που έκανε η αξεπέραστη ερμηνεύτρια.

Η Έλενα Παπαρίζου ήταν καλεσμένη την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη Μαρινέλλα και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο που δούλεψαν μαζί το 2019. Όπως ανέφερε, τη σχέση τους χαρακτήριζε ο σεβασμός και η απλότητα. Η 87χρονη σήμερα τραγουδίστρια, δεν είχε ίχνος βεντετισμού μπροστά σε συναδέλφους της.

Η Έλενα Παπαρίζου ανέφερε για μία συνάντηση που είχαν: «Ντίβα παράλληλα χωρίς να υπάρχει το υπερβολικό. Θυμήθηκα αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία το 2019, ότι βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό. Και καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι. Ένα απλό μεσημέρι Κυριακής. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει».

«Είναι μες στην καρδιά μας και θεωρώ ότι είναι ένα πανεπιστήμιο που φοιτώ σ’ αυτό και η Έλενα το ίδιο. Και είμαστε τυχεροί όσοι βρεθήκαμε δίπλα σ’ αυτή τη γυναίκα, που μόνο να δώσει έχει. Εδώ μιλάμε για μία γυναίκα παράδειγμα, σαν μητέρα, σαν φίλη, σαν τραγουδίστρια, σαν όλα» πρόσθεσε από τη δική του πλευρά ο Τάκης Ζαχαράτος.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό είχαν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες νεότερες πληροφορίες για την υγεία της Μαρινέλλας, που έλεγαν ότι τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά.