Lifestyle

Έλενα Παπαρίζου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της από τη «Diana Ross» στο νυχτερινό κέντρο NOX

Η τραγουδίστρια έγινε 44 στις 31 Ιανουαρίου 2026
Τάκης Ζαχαράτος-Έλενα Παπαρίζου
Τάκης Ζαχαράτος-Έλενα Παπαρίζου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η γνωστή τραγουδίστρια, Έλενα Παπαρίζου, γιόρτασε πριν λίγες μέρες τα 44α γενέθλιά της με πολύ στενούς φίλους και συνεργάτες της. Στη χθεσινή (4/2/2026) της παράσταση όμως στο νυχτερινό κέντρο NOX, η τραγουδίστρια δέχτηκε μία πανέμορφη έκπληξη.

Η Έλενα Παπαρίζου, δέχτηκε την πιο όμορφη έκπληξη από τον Τάκη Ζαχαράτο, με τον οποίο εμφανίζονται μαζί στο γνωστό νυχτερινό κέντρο κάθε Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, εκείνος εμφανίστηκε στη σκηνή ως… Diana Ross και τραγούδησε σε εκείνη με έναν από τους χορευτές της παράστασης να φέρνει μία τούρτα γενεθλίων για να σβήσει κεράκια η τραγουδίστρια μπροστά στον κόσμο του μαγαζιού.

Υπενθυμίζεται μάλιστα η ότι η Έλενα Παπαρίζου θα συμμετάσχει στην ιστορική περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η Έλενα Παπαρίζου έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιράζομαι… Φέτος το καλοκαίρι, θα συμμετέχω στο Eurovision Live Tour 2026! Για πρώτη φορά, η μαγεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έρχεται σε 10 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους, να γιορτάσουμε τη μουσική και να φέρω το πνεύμα της Eurovision πίσω στη σκηνή όπου ανήκει»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
299
222
125
116
102
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo