Έλενα Τσαγκρινού: Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν το μωρό μου νοσηλεύτηκε, μου έπεσε από το καρεκλάκι

Η Έλενα Τσαγκρινού παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day και τη Χριστιάνα Κοχλατζή. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τη βάφτιση του γιου της στις 25 Σεπτεμβρίου και για τα συναισθήματά της από τότε που έγινε μητέρα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, αυτή η μέρα είναι μοναδική για μένα! Θα γίνει σε κλειστό κύκλο! Αυτός ο χρόνος ήταν δύσκολος, το “επάγγελμα” της μαμάς είναι το δυσκολότερο και το κατάλαβα μόλις έγινα κι εγώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μπορεί να περνάει μια μαμά κι ένας μπαμπάς με παιδί.

Είναι μοναδικά, το βιώνω απίστευτα. Έφτασε ενός έτους και νιώθω ότι έχω το άλλο μου μισό. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν το μωρό μου νοσηλεύτηκε, μου έπεσε από το καρεκλάκι και τρέχαμε πανικόβλητοι. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά!», είπε η Έλενα Τσαγκρινού.

Η Έλενα Τσαγκρινού είχε μιλήσει για τη ζωή και το παιδί της και σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει. «Το παιδί μου είναι τώρα η εσωτερική δύναμη που δεν είχα» είχε πει μεταξύ άλλων.