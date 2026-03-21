Έλενα Χαραλαμπούδη: Ο άντρας μου είναι μεγάλος θαυμαστής μου, σε σημείο που λες «φτάνει Χριστιανέ μου»

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Έλενα Χαραλαμπούδη και αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο θαυμαστή της.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που έχει γνωστή μέσω των viral βίντεο στα social media ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (21.03.2026) και μίλησε για όλα στη Ναταλία Γερμανού. Η Έλενα Χαραλαμπούδη αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον άντρα της αλλά και τον λόγο που άργησαν να γίνουν ζευγάρι.

«Ο άντρας μου είναι πολύ μεγάλος θαυμαστής μου. Σε σημείο που λες “φτάνει Χριστιανέ μου”.

Ξαπλώνουμε καμιά φορά στο κρεβάτι το βράδυ και βάζει βίντεό μου…

Γνωριστήκαμε σε μία φωτογράφιση. Εγώ ήμουν το μοντέλο της φωτογράφισης, γιατί έβγαζα εκείνη την περίοδο κάποιο χαρτζιλίκι», αποκάλυψε για τον σύζυγό της η Έλενα Χαραλαμπούδη.

«Ήταν τόσο αποφασισμένος, που με γνώρισε και μετά από δύο μήνες μου έστειλε μήνυμα. Και βγαίναμε μετά ενάμιση μήνα χωρίς να γίνεται τίποτα. Στην αρχή με εκνεύρισε αφόρητα», πρόσθεσε η κωμική ηθοποιός.

«Με εκνεύρισε. Και πήγα κάποια στιγμή, του λέω “βρε άνθρωπέ μου, γιατί τέτοια ταλαιπωρία;”. Μου λέει “γιατί σε έφερα μία μέρα κάτω απ’ το σπίτι σου, σε συνόδευσα και είδα το υπνοδωμάτιο όλο ανοιχτό το φως. Και νόμισα ότι ήταν άλλος”.

Του λέω “καλά χαζός είσαι Χριστιανέ μου; Δεν υπάρχει περίπτωση να μη θέλω να μπαίνω σε ένα σκοτεινό σπίτι, αυτό σκέφτηκες;”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

«Είμαστε μαζί 10 χρόνια. Από το 2015 και έχουμε μια κόρη της, Φαίδρα, είναι 8 χρονών», είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Χαραλαμπούδη.