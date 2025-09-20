Ελένη Φουρέιρα: Ασταμάτητη ακόμα και με πυρετό επί σκηνής – «Είμαι πάρα πολύ κρυωμένη»

Η Ελένη Φουρέιρα, απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι η βασίλισσα της ελληνικής pop σκηνής, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην επετειακή συναυλία της «Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025», που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Νερού.

Αν και άρρωστη, η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό επί είκοσι λεπτά με γνωστά κομμάτια της. Ανέφερε μάλιστα στην αρχή: «Είμαι πάρα πολύ κρυωμένη. Άμα έχει παιδί και πάει σχολείο, σε κολλάει. Σήμερα ξύπνησα με πυρετό και αυτή τη στιγμή, πρέπει να έχω λίγο».

Παρόλα αυτά η Ελένη Φουρέιρα έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και ξεσήκωσε τους θαυμαστές της. Φορώντας ένα σέξι, μπλε κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, τραγούδησε μεταξύ άλλων το «Κόλλημα», το «Αεροπλάνο» και το «El Telephone».

Προ ημερών η Ελένη Φουρέιρα είχε δημοσιεύσει εικόνες από τις διακοπές με τον σύζυγο και το παιδί τους. Μπορεί η ίδια να φροντίζει να κρατά μια πιο ιδιωτική στάση ως προς την προσωπική της ζωή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αποφεύγει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, ορισμένες τρυφερές στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Η καθημερινότητά μου είναι πολύ πιο δύσκολη από πριν. Δεν ξέρω αν το παιδί σε κάνει παιδί, σίγουρα όμως σε φέρνει σε μια κατάσταση να ζεις, τι σημαίνει να αγαπάς, τι σημαίνει να έχεις υπομονή. Συνειδητοποιείς ότι όλα στη ζωή είναι ρευστά», είχε δηλώσει η Ελένη Φουρέιρα.