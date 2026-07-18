Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο Μποτία στα Κουφονήσια: Βίντεο από τις καλοκαιρινές διακοπές τους

Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο Μποτία επέλεξαν να κάνουν διακοπές στα Κουφονήσια, με την τραγουδίστρια να δημοσιοποιεί ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, δίπλα από τον σύζυγό της. Το ζευγάρι αποφορτίζεται μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν και ετοιμάζει τα πλάνα του για την επόμενη.

Η Ελένη Φουρέιρα άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις μεγάλες συναυλίες για να γεμίσει μπαταρίες, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις παραλίες στα Κουφονήσια. Μαζί με τον Αλμπέρτο Μποτία έκαναν βουτιές, έχοντας μάλιστα μαζί και τον γιο τους, Ερμή.

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Στα social media κυκλοφόρησε βίντεο με το ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητο να αποχωρεί ευδιάθετο από την παραλία. Μετά τη γέννηση του γιου τους, η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής δείχνουν να βρίσκονται στην πιο όμορφη φάση της σχέσης τους.

Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια εθεάθη να απολαμβάνει ξανά τον ήλιο και τα παιχνίδια στην παραλία, αυτή τη φορά κατά την επίσκεψή τους στην Πάρο. Η σχέση της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία μετρά σχεδόν 10 χρόνια, ξεκινώντας το καλοκαίρι του 2016. Σήμερα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Όπως είχε αποκαλύψει η Ελένη Φουρέιρα, γνωρίστηκαν το 2016 στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια, ενώ η επικοινωνία τους ξεκίνησε αρχικά μέσω μηνυμάτων στο Instagram.