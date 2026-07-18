Αγγελική Ηλιάδη: Δεν θεωρώ ότι η προγαμιαία σχέση είναι αμαρτία, τα δύο παιδιά μου τα έκανα εκτός γάμου

Η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λάγιου και μεταξύ άλλων ανέλυσε τις απόψεις της για την πίστη και την εκκλησία. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι πολλές «αμαρτίες» ορίστηκαν από τους ανθρώπους και δεν σχετίζονται με τα λόγια του Χριστού. Ανέφερε πως η ίδια πιστεύει βαθιά και αποφάσισε να μοιραστεί μια εικόνα που ποτέ δεν έσβησε από το μυαλό της.

Όπως είπε η Αγγελική Ηλιάδη, είδε μπροστά της τον Χριστό μετά από προσευχή που έκανε στο αυτοκίνητό της. Έχει δηλώσει ότι η πίστη τη γεμίζει και πως ένας άνθρωπος χωρίς αυτήν είναι «άδειος». Διατηρεί στενή σχέση με τον πνευματικό της, Γέροντα Νεκτάριο, στον οποίο εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τη δύναμη που της δίνει.

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«Δεν είμαι αυστηρή γενικά σε τίποτα. Δεν μ’ αρέσει, δεν φοράω παρωπίδες, δεν είμαι απόλυτη. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι η προγαμιαία σχέση είναι αμαρτία. Να το πω κι αυτό. Πιστεύω βαθιά στο Χριστό, τον έχω δει μπροστά μου, έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα», δήλωσε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Ήμουν σε μια πολύ έτσι περίεργη φάση που μόλις είχα βγάλει τον γιο μου από το νοσοκομείο, τον μικρό. Και ήταν η γιορτή του εκείνη την ημέρα, καλοκαίρι, τον έπαιρνα από το νοσοκομείο για να τον πάω στο σπίτι. Και επειδή προσευχόμουν μες στο αμάξι, τον είδα μπροστά μου. Και τον είδε και η μητέρα μου. Δεν θα το ξεχάσω, γιατί ήμασταν μαζί».

«Δεν είπε ποτέ ο Χριστός “κάνε αυτό, εκείνο μην το κάνεις”. Πολλά πράγματα είναι δημιουργήματα του ανθρώπου από αυτά που λέει η εκκλησία. Άλλο η πίστη και η θρησκεία μας και άλλο η εκκλησία. Εγώ λίγο τα διαχωρίζω αυτά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αμαρτία, το να κάνεις φόνο, το να κλέψεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το να βρεθούν δύο άνθρωποι μαζί και να μην είναι παντρεμένοι, εγώ δεν το θεωρώ αμαρτία.

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Εγώ δεν παντρεύτηκα ποτέ, δεν έχω παντρευτεί και τα δύο μου παιδιά τα έκανα εκτός γάμου. Είναι ευλογία από το Θεό. Ποιος μπορεί να γυρίσει και να μου πει ότι είναι αμαρτία που δεν ήμουνα παντρεμένη; Ο Θεός με ευλόγησε με δύο υπέροχα παιδιά. Άρα λοιπόν, αυτό είναι αντίθετο το ένα με το άλλο», καταλήγει επί του θέματος η Αγγελική Ηλιάδη.

Η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρεται συχνά στη βαθιά της πίστη στον Θεό, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα στη ζωή και στην πορεία της.