Ελένη Γιαννατσούλια: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο εκλεκτός του Θεού, είναι πολύ ευαίσθητος και πρέπει να βάλει όρια

Καλεσμένη του Νίκου Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» ήταν το βράδυ του Σαββάτου η Ελένη Γιαννατσούλια. Η γνωστή στιχουργός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Θα έλεγα στον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως του το έχω πει κιόλας, ότι είσαι εκλεκτός του Θεού, γι’ αυτό και σε έχει προικήσει με τόσα δώρα. Όταν του το είπα, συγκινήθηκε!», είπε αρχικά η Ελένη Γιαννατσούλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελένη Γιαννατσούλια ανέφερε επίσης: «Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος βαθιά ευαίσθητος κι εγώ θα του πω ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην αυτοαγάπη, στην αυτοπροστασία και στην αυτοφροντίδα».

«Να μην νοιάζεται για τίποτα άλλο και να βάλει όρια. Όταν βάζεις όρια και αρχίζεις την αυτοαγάπη, την αυτοπροστασία και την αυτοφροντίδα, δεν έχεις κανένα θέμα, ισορροπείς!», ανέφερε χαρακτηριστικά.