Ελένη Καστάνη: Με το φάρμακο που παίρνω και δεν συνταγογραφείται, φεύγει η επιθυμία για φαγητό

Η Ελένη Καστάνη περιγράφει τις δυσκολίες και τη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια για να χάσει βάρος. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο «Secret», η ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα φάρμακο που πήρε και ακόμα δεν συνταγογραφείται, με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά, όπως είπε.

Η Ελένη Καστάνη ανέφερε πως παιδεύεται χρόνια για να χάσει περιττά κιλά. Όπως παραδέχεται, πλέον είναι πολύ κοντά στο στόχο που είχε θέσει. Ευχαριστεί τον γιατρό της για τις οδηγίες και την ψυχολογική συμπαράσταση και επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, σε όλους εκείνους που θέλουν να χάσουν βάρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γενικώς, χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι με τα πολλά κιλά και ήταν θέμα υγείας σε εμένα, είχα διαβήτη, όλο αυτό το μεταβολικό σύνδρομο των κιλών και είχα τον διαβήτη “τύπου Β”. Πάντα ο γιατρός μού έλεγε “πρόσεχε”, γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι εξετάσεις µου, ήταν χάλια», εξομολογείται η ηθοποιός.

«Επειδή πάω χρόνια σε έναν καταπληκτικό γιατρό, µου έλεγε: «Ελένη, υπάρχει ένα φάρµακο στην Αµερική που όταν έρθει στην Ελλάδα θα σωθείς». Έκανα και τις προηγούμενες ενέσεις, που συνιστούσαν για τους διαβητικούς, αλλά δεν µε έπιαναν, είχα χάσει 4-5 κιλά.

Τώρα που έκανα το καινούργιο -που δεν συνταγογραφείται- φεύγει η επιθυμία για φαγητό. Φυσικά, όµως, κάνω και διατροφή και περπατάω. Είχα φτάσει 99,5 κιλά και αυτήν τη στιγµή είµαι 68. Το όνειρό µου είναι να δω στη ζυγαριά το 7», παραδέχεται η Ελένη Καστάνη.

«Τώρα είµαι κοντά στον στόχο, δεν θέλω πολλά ακόµα να χάσω, 2-3 ακόµα και είµαι εντάξει. Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή µου. Ο Φασουλής µού λέει: “Ελένη, ήταν σαν να κουβαλούσες δύο τεράστια αρνιά”. Να φανταστείς, ακόµη η ψυχολογία µου είναι του παχουλού ανθρώπου. Τα ρούχα µου είναι τεράστια», καταλήγει η Ελένη Καστάνη.