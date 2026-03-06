Ελένη Μενεγάκη: Η αντίδρασή της σε ερώτηση δημοσιογράφου – «Εσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»

Την Ελένη Μενεγάκη εντόπισε η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και η δημοσιογράφος Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, αντιμετώπισε μία απρόσμενη αντίδραση από την παρουσιάστρια μετά από ερώτησή της.

Η Ελένη Μενεγάκη μίλησε στην δημοσιογράφο, η οποία τη ρώτησε για τα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει στην τηλεόραση, χωρίς να δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, απάντησε με τον δικό της τρόπο, χαμογελώντας, και ρωτώντας την αν είναι καινούρια στην τηλεόραση, γιατί φαίνεται…μικρή.

Συγκεκριμένα η συζήτησή τους ήταν η εξής;

Δημοσιογράφος: Καλημέρα, τι κάνετε;

Ελένη Μενεγάκη: Πολύ καλά! Μια χαρά!

Δημοσιογράφος: Κυρία Μενεγάκη ακούγεται ότι θα επιστρέψετε, ισχύει;

Ελένη Μενεγάκη: Εσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Γιατί σε βλέπω μικρό κορίτσι. Καλή σας διαδρομή.

Η ερώτηση έγινε καθώς υπάρχουν κάποια σενάρια που μιλάνε για επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στον ΑΝΤ1, χωρίς όμως να εχει επιβεβαιωθεί τίποτα.