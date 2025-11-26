Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη και Μάκης Παντζόπουλος μαζί στο γήπεδο: Καρέ – καρέ η έξοδος του ζευγαριού στον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι

Το ζευγάρι ήταν χαμογελαστό και ευδιάθετο
Μάκης Παντζόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη ήταν ντυμένοι στα μπλε / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έναν απολαυστικό αγώνα τένις παρακολούθησαν πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος, οι οποίοι βρέθηκαν στο Telecom Center Athens στον τελικό του Τζόκοβιτς με τον Μουζέτι.

Ο αγώνας που ήταν ο τελικός του πρώτου τουρνουά Hellenic Championship έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο (08.11.2025), όπου για τρεις ώρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Λορέντζο Μουζέτι έδιναν μάχη για τη νίκη. Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ήταν εκεί και την Τετάρτη (26.11.2025) είδαν το φως της δημοσιότητας τα κοινά ενσταντανέ τους. 

Η όμορφη παρουσιάστρια, που απέχει από τη «μικρή οθόνη» εδώ και 2 σεζόν, επέλεξε να φορέσει στο γήπεδο ένα λευκό πουκάμισο με γαλάζιες ρίγες το οποίο συνδύασε με μπλε τζιν και μαύρα παπούτσια, ενώ μπλε σκούρο T – Shirt και ασορτί παντελόνι επέλεξε να φορέσει και ο σύζυγός της. 

Μάκης Παντζόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη βρίσκονται στα καλύτερά τους / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μάκης Παντζόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη παρακολούθησαν live τη νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο και κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρχαν στιγμές που συνομιλούσα μεταξύ τους ή η Ελένη Μενεγάκη έγερνε τρυφερά στον ώμο του αγαπημένου της. 

Μάκης Παντζόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη παρακολούθησαν μαζί τον τελικό του Hellenic Championship / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη μαζί στο γήπεδο
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη μαζί στο γήπεδο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μάκης Παντζόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη συνομιλούσαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας εξόδου τους / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Μάκης Παντζόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Ο Μάκης Παντζόπουλος και η Ελένη Μενεγάκη ήταν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σημειώνεται ότι ο Σέρβος τενίστας έδωσε μάχη στον τελικό του πρώτου Hellenic Championship, αλλά πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) και κατέκτησε τον τίτλου στο τουρνουά του Telecom Center.

