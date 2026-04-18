Ελένη Μενεγάκη – Μάκης Παντζόπουλος: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι στην Βαρκελώνη με την κόρη τους, Μαρίνα

Πάσχα στην Βαρκελώνη, επέλεξε να κάνει η Ελένη Μενεγάκη. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ισπανία μαζί με τον εκλεκτό της καρδιά της, Μάκη Παντζόπουλο και την κόρη τους Μαρίνα!

Η Ελένη Μενεγάκη είναι πολύ ενεργή στα social media και πολύ συχνά μοιράζεται με τους followers της φωτογραφίες των διακοπών της, Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) δημοσίευσε στιγμιότυπα από την Βαρκελώνη, καθώς και μια πολύ τρυφερή εικόνα με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Στην φωτογραφία, η Ελένη Μενεγάκη δίνει ένα τρυφερό φιλί στον σύζυγό της ο οποίος είναι χαμογελαστός στην λήψη, ενώ σε ένα άλλο η παρουσιάστρια κρατά από το χέρι της την κόρη τους, Μαρίνα.

Μάλιστα, πριν μια εβδομάδα η Ελένη Μενεγάκη είχε κάνει και άλλο ποστ από την επίσκεψή τους στην Σεβίλλη.

«Μαζεύοντας στιγμές σε μέρη που μοιάζουν σαν ζωγραφιά. Καλό Πάσχα με φως στις ψυχές μας κι αγάπη», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες η γνωστή παρουσιάστρια προχώρησε σε μια ανακοίνωση σχετικά με τις φήμες που την ήθελαν να παίρνει διαζ’υγιο από τον Μάκη Παντζόπουλο.

«Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα.

Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίζουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα», έγραψε στην ανακοίνωσή της.

Το ζευγάρι συμπλήρωσε 10 χρόνια έγγαμου βίου, έχοντας αποκτήσει μαζί την κόρη τους, Μαρίνα!