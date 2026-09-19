Ελένη Πετρουλάκη: «Βιώνω ηλικιακό ρατσισμό, είμαι 55 ετών»

Ένα δημόσιο μήνυμα θέλησε να στείλει η Ελένη Πετρουλάκη, σχολιάζοντας κάποια σχόλια που δέχτηκε από χρήστες του διαδικτύου και υπογραμμίζοντας ότι βιώνει ηλικιακό ρατσισμό.

Η εντυπωσιακή γυμνάστρια δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο την Παρασκευή (18.09.2026) και έδωσε τη δική της απάντηση στα σχόλια που γίνονται σε βάρος της μέσω των social media σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση και το πρόσωπό της. Η Ελένη Πετρουλάκη τόνισε ότι είναι 55 ετών και δεν την ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα.

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«Βιώνω κι εγώ λοιπόν τον ηλικιακό ρατσισμό. Κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου… ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει. Δεν χρωστάω, λοιπόν, σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή.

Είμαι 55 ετών, δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου, έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια, δεν βάζω φίλτρο, φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά.

Το πρόσωπό μου, ναι, έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό, όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στενοχωριέται και μεγαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα.

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Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε η Ελένη Πετρουλάκη.

«Η ηλικία αλλάζει την εικόνα μας, όχι την αξία μας. Ας μάθουμε να κοιτάμε πέρα από την εμφάνιση», έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.