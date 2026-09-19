Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Μαζωνάκη: «Στις φυλακές κρέμασαν πανό για να το βλέπει και να καταλάβει τι δεν έκανε για να σε σώσει»

Ακριβώς 10 ημέρες έχουν περάσει από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι και η απώλειά του εξακολουθεί να προκαλεί έντονη συγκίνηση στους ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του ή αγάπησαν τα τραγούδια του, μέσα σε αυτούς και στη Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού, η οποία από την πρώτη στιγμή έχει μιλήσει με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε και πάλι αναφορά στον αγαπημένο τραγουδιστή μέσα από νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Threads.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή στάθηκε το αφιέρωμα που πρόβαλε το MEGA το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δέκα ημέρες μετά τον θάνατό του.

Στην ανάρτησή της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πανό με τη φράση «Όσο ζω Μαζώ», που κρεμάστηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Η Ναταλία Γερμανού έγραψε χαρακτηριστικά, χωρίς να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση: «Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι. Και θυμωμένοι. Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κρέμασαν πανό “όσο ζω Μαζώ” για να το βλέπει μπας και καταλάβει έστω και τώρα τι έκανε. Ή μάλλον τι δεν έκανε για να σώσει έναν άνθρωπο», έγραψε.