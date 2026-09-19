Τάσος Ιορδανίδης: «Είμαι παθών, με είχε πάει η μητέρα μου για να δω που έχω δυσανεξία και πληρώσαμε 500 ευρώ»

Μία προσωπική εμπειρία από έναν γιατρό που είχε έναν παράδοξο τρόπο εξέτασης θέλησε να μοιραστεί δημοσίως ο Τάσος Ιορδανίδης, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής, μέσω της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;», ανέφερε τη δική του ιστορία το πρωί του Σαββάτου (19.09.2026). Όπως ανέφερε ο Τάσος Ιορδανίδης πριν από πολλά χρόνια η μητέρα του τον είχε πάει σε έναν γιατρό και εκείνος του ζητούσε να σηκώσει τα χέρια του για να δει αν έχει δυσανεξία.

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«Ζωή, γιατί κρυβόμαστε; Γιατί κρυβόμαστε; Δεν είμαστε κι εμείς στην κοινωνία; Δεν έχουμε έρθει κι εμείς, ας πούμε, να συναντήσουμε τέτοια και να ακούμε τέτοια ποσά; Φημολογίες υπάρχουν. Δηλαδή ότι ο τάδε παίρνει τόσο επίσκεψη, ο τάδε παίρνει τόσο επίσκεψη», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης μετά το 8.30 λεπτό του βίντεο και άρχισε να εξιστορεί αυτό που του συνέβη.

«Εγώ είμαι παθών, για να σου δώσω να καταλάβεις. Με είχε πάρει η μητέρα μου κάποια στιγμή, είχε μάθει για έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, για να δω που έχω δυσανεξία, σε ποιο έχω δυσανεξία και τι. Μετά από δύο βδομάδες θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο άνθρωπος αυτός», σημείωσε στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Θα σου πω και το ποσό. Η επίσκεψη ήταν της τάξης τότε, πριν 15 – 17, των 500 ευρώ. Καταλαβαίνεις τώρα, για μια απλή επίσκεψη. Και μιλάμε, η εξέταση ήταν “σήκωσε τα χέρια”. Είχα σηκώσει τα χέρια και μου έλεγε “φακές”. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Μου πίεζε τα χέρια, αν μου κατέβαιναν τα χέρια σήμαινε ότι έχω δυσανεξία. Και γυρνάω και λέω στη μητέρα μου, η οποία η μανούλα μου για το καλό το έκανε φυσικά, γιατί είχε ακούσει ότι είχε βοηθήσει κόσμο ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, “μαμά, τι γίνεται εδώ πέρα;”. Και δεν είχε πειστεί και η μητέρα μου».

«Αυτή τη συζήτηση είχα χθες το βράδυ, ότι όσο μεγαλύτερο ποσό ακούς λες “δεν μπορεί. Αυτός κάτι κάνει, κάτι θα ξέρει. Δεν είναι κομπογιαννίτης”», πρόσθεσε ο Τάσος Ιορδανίδης.