Τριαντάφυλλος: «Με τη γυναίκα μου έχουμε χωρίσει εδώ και 4 χρόνια, μετά τον χωρισμό μέναμε ακόμα μαζί»

Μία προσωπική αποκάλυψη αποφάσισε να κάνει ο Τριαντάφυλλος, αναφέροντας ότι με την πρώην σύζυγό του πήραν χωριστούς δρόμους πριν από 4 χρόνια, ωστόσο ο χωρισμός τους έγινε γνωστός πριν από μερικούς μήνες.

Ο γνωστός τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», που ξεκίνησε στο Open με την Κατερίνα Ζαρίφη και την Ιωάννα Μαλέσκου και τα όσα είπε προβλήθηκαν το Σάββατο (19.09.2026). Ο Τριαντάφυλλος παράλληλα παραδέχτηκε ότι βρίσκεται κοντά με μία κοπέλα, αλλά δεν ξέρει αν αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει σε σχέση.

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Μιλώντας για την εποχή μετά το διαζύγιό του ο Τριαντάφυλλος σημείωσε: «Είμαστε μια χαρά. Όλα καλά. Ξέρεις, όταν χωρίζει κάποιος υπάρχει και η στενοχώρια, υπάρχει και το γιατί να γίνονται όλα αυτά», προσθέτοντας: «Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου, ναι. (σ.σ. Μπορεί να ήταν μια περίοδος που απομακρύνθηκες από την οικογένειά σου)».

Παράλληλα πρόσθεσε: «Γενικά πήγα στο Survivor να παλέψω για την οικογένειά μου, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα θα το έκανα για την οικογένειά μου. Γενικά ό,τι κάνω θα το έκανα για την οικογένειά μου. Εμένα με έβλεπαν κάθε μέρα. Εγώ δεν τους έβλεπα. Εγώ που δεν τους έβλεπα ήμουν πιο κοντά τους συνέχεια. Τι να σου πω τώρα;».

«Το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει, κάτι έχει τελειώσει. Οπότε για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα», παραδέχτηκε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

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Αμέσως μετά ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε ότι ο χωρισμός του έλαβε χώρα πριν από 4 χρόνια.

«Είναι 4 χρόνια που έχω χωρίσει. Τέσσερα χρόνια είμαστε χωρισμένοι με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει και πιο ώριμο και ο γιος μου. Είμαστε κοντά, μεγαλώνουμε τον γιο μας με πολλή αγάπη, είμαστε πολύ ενωμένοι, είμαστε μια χαρά, δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα», είπε, ενώ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημόσια τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, στις 6 Μαρτίου 2026.

«Αφού είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί ακόμα. Δεν είχα, δεν είχε φύγει από το σπίτι μου. Ήταν όλα πολύ, πολύ ήρεμα», δήλωσε στη συνέχεια.

Αμέσως μετά ο Τριαντάφυλλος εξομολογήθηκε ότι του αρέσει μία κοπέλα.

«Και ας σου δώσω και μια είδηση; (σ.σ. Αυτήν την περίοδο) μ’ αρέσει πολύ μια κοπέλα, η οποία είναι απίστευτη. Μ’ αρέσει το σικάτο, μ’ αρέσει το ωραίο, μ’ αρέσει η επικοινωνία, μ’ αρέσει πολύ η άλλη να ξέρει τι θέλει και μ’ αρέσει πολύ αυτό το κάτι διαφορετικό. Οπότε σου λέω ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω αν θα προχωρήσει», δήλωσε.

«Ένας ακόμα γάμος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στα μελλοντικά μου σχέδια», ξεκαθάρισε ο Τριαντάφυλλος.

«Για να σε μάθει ο κόσμος πρέπει να σε γνωρίσει διαφορετικά. Να σε γνωρίσει από κοντά. Απ’ το σπίτι σου. Πώς ξυπνάς, πώς συμπεριφέρεσαι την ημέρα, πώς είσαι με το παιδί σου, πώς είσαι στο σούπερ μάρκετ, πώς είναι η ζωή σου. Εμένα η ζωή μου είναι πολύ απλή. Δηλαδή μ’ αρέσει να ξυπνάω, να πηγαίνω σούπερ μάρκετ, να πηγαίνω το γυμναστήριο μου, να πηγαίνω το παιδί μου εκεί που πρέπει, στα σχολεία του, στα μαθήματά του, στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. Γενικά μ’ αρέσουν τα απλά. Πιο πολύ ο κόσμος με έμαθε πάρα πολύ καλά, με έμαθε στο “Survivor”», παραδέχτηκε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.