Γιώργος Μαζωνάκης: Η μαγειρική ήταν από τα κρυφά ταλέντα του – Τα βίντεο με τις σπεσιαλιτέ του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρόλο που ήταν ένας μεγάλος σταρ του πενταγράμμου στην προσωπική του ζωή λάτρευε την απλότητα και τις μικρές χαρές. Τον περισσότερο χρόνο του τον περνούσε στο σπίτι του και ασχολούνταν με τις μεγάλες του αγάπες, το τραγούδι και τη μαγειρική.

Ο αξέχαστος καλλιτέχνης ήταν δεινός μάγειρας και μάλιστα είχε μοιραστεί πολλές, μέσω του Instagram, βίντεο με τις σπεσιαλιτέ του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαγείρευε παραδοσιακά φαγητά, όπως λαχανοντολμάδες, σπανακόπιτα, παστίτσιο, αλλά και γλυκά.

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Με χαρά και κέφι ανέβαζε τις αγαπημένες του συνταγές στο Instagram και μάλιστα μοιραζόταν τα υλικά και τον τρόπο εκτέλεσης με τους χιλιάδες θαυμαστές του, θέλοντας να μοιραστεί την αγάπη του για τη μαγειρική τέχνη μαζί τους.

Ο θάνατός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι μαρτυρίες των διασωστών διαψεύδουν τους γιατρούς, που κατηγορούνται για τον άδικο χαμό του.

Mάλιστα, στο παρελθόν, το 2018 πριν έρθει η ρήξη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, μαγείρευε με τον pastry chef, σύζυγό της, Δημήτρη Μακρυνιώτη και ανέβαζαν βίντεο στο youtube και στα social. Οι δυο τους έφτιαχναν γλυκές δημιουργίες, όπως μπουγάτσα με κρέμα, βασιλόπιτα, φανουρόπιτα και κέικ με γεύση πορτοκάλι.

Ο τελευταίος χρόνος του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν βασανιστικός, αλλά εκείνος κοιτούσε μπροστά και έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον, παρόλο που μετρούσε μεγάλες απώλειες από το πλευρό του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν πάντα κοντά στον κόσμο που τον λάτρευε.

Αυτός ο κόσμος ήταν δίπλα του μέχρι τέλους και αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα στην κηδεία του. Εκείνος μοιραζόταν συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές της ζωής του.