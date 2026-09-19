Ιωάννα Μαλέσκου: «Έχουν γράψει για μένα “αν χώρισε, δεν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε”»

Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν φήμες και δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή της Ιωάννας Μαλέσκου και το ενδεχόμενο χωρισμού από τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

Σε αυτό το γεγονός αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου (19.09.2026) η ίδια η παρουσιάστρια μέσω της εκπομπής «Μια Ελλάδα παρέα» που παρουσιάζει με την Κατερίνα Ζαρίφη. Μιλώντας με τους συνεργάτες της η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε και στα hate comments που έχουν κάνει κατά καιρούς σε βάρος της μέσω των social.

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«Μιλώντας για hate comments, ειδικά τους τελευταίους μήνες έχουν γράψει “αν χώρισε, δεν χώρισε, αν την άφησε, αν τον άφησε”. Χίλια πράγματα για την προσωπική ζωή, τα οποία όμως, όταν αφορούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο αυτό, δεν ξέρεις τι αντίκτυπο έχουν και στη δική σου ζωή», είπε η Ιωάννα Μαλέσκου, υπογραμμίζοντας: «Παιδιά, λίγο ένα όριο, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι δεν επικοινωνούν τη ζωή τους, ούτε τα προσωπικά τους. Σεβαστείτε».

«Μπορώ να καταλάβω και να ακούσω “όχι, πάλι η εκπομπή αυτή”, “ας της πει κάποιος να πάει σπίτι της”. Εν πάση περιπτώσει, είμαι εδώ και το κάνω με πολλή αγάπη αυτό. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά δεν πειράζει», δήλωσε στη συνέχεια η Ιωάννα Μαλέσκου.

Επίσης η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι έχει πει στους δικούς της να μη στενοχωριούνται με όσα διαβάζουν για εκείνη.

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«Τους έχω πει και τους έχω ζητήσει πια να μη μου στέλνουν, να μη μου λένε και κυρίως να μη στεναχωριούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στο κακό, στο κακεντρεχές γενικά να απαντάτε με καλοσύνη. Και εμείς εδώ συλλέγουμε και εστιάζουμε μόνο στα θετικά», σημείωσε στη συνέχεια η Ιωάννα Μαλέσκου.