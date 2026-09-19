Πώς αφαιρείται ο ανεξίτηλος μαρκαδόρος από τον τοίχο – Τι ισχύει για το «κόλπο» με το αντηλιακό

Τα σχολεία ξεκίνησαν, οι σχολικές προμήθειες έχουν ήδη αγοραστεί και οι ανεξίτηλοι μαρκαδόροι βρίσκονται πλέον στα χέρια των παιδιών.

Ή, για να το πούμε πιο ρεαλιστικά, η ώρα για τις πρώτες «καλλιτεχνικές δοκιμές» στους τοίχους του σπιτιού έφτασε.

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Αν ο μαρκαδόρος απέκτησε ξαφνικά θέση στη διακόσμηση του σαλονιού, ένα viral life hack προτείνει τη χρήση αντηλιακού για την αφαίρεσή του.

Είναι όμως πράγματι αποτελεσματικό ή πρόκειται για ακόμη μία συμβουλή του διαδικτύου που μπορεί να αφήσει πίσω της έναν λεκέ, αυτή τη φορά λιπαρό;

Ο μύθος με το αντηλιακό

Η συμβουλή για τη χρήση αντηλιακού κυκλοφορεί συχνά στο διαδίκτυο. Η λογική της βασίζεται στο γεγονός ότι ορισμένα συστατικά των αντηλιακών μπορούν να μαλακώσουν ή να διαλύσουν κάποια μελάνια, κυρίως σε λείες και μη πορώδεις επιφάνειες.

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Σε έναν βαμμένο τοίχο, όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι αξιόπιστο. Το αντηλιακό μπορεί να αφήσει λιπαρό φιλμ, να δημιουργήσει γυαλιστερό ή αποχρωματισμένο σημείο και, αν η επιφάνεια τριφτεί, να απλώσει περισσότερο το μελάνι.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τύπο της μπογιάς και το φινίρισμά της, ενώ ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ματ ή πορώδεις βαφές.

Έτσι, το αντηλιακό δεν αποτελεί την προτεινόμενη λύση για την αφαίρεση μόνιμου μαρκαδόρου από τοίχους.

Αν κάποιος επιλέξει να το δοκιμάσει, θα πρέπει πρώτα να ελέγξει την αντίδραση της βαφής σε ένα μη εμφανές σημείο και να χρησιμοποιήσει ελάχιστη ποσότητα.

Υπάρχουν, ωστόσο, ασφαλέστερες και πιο ελεγχόμενες επιλογές.

Η πιο ήπια αρχή

Η προσπάθεια καθαρισμού καλό είναι να ξεκινήσει με χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα ήπιου σαπουνιού.

Ένα μαλακό, κατά προτίμηση λευκό πανί περνά απαλά πάνω από την περιοχή, χωρίς έντονο τρίψιμο και χωρίς να μουλιάσει ο τοίχος. Η μέθοδος μπορεί να αρκεί μόνο σε επιφανειακούς λεκέδες, περιορίζει όμως τον κίνδυνο να αλλοιωθεί η βαφή.

Αν ο μαρκαδόρος επιμένει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα ισοπροπυλικής αλκοόλης σε λευκό πανί ή μπατονέτα.

Η εφαρμογή γίνεται ταμποναριστά, από την εξωτερική άκρη προς το κέντρο του λεκέ, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του μελανιού. Το πανί πρέπει να αλλάζει πλευρά καθώς απορροφά το χρώμα. Στη συνέχεια, η περιοχή σκουπίζεται με ελαφρώς νωπό, καθαρό πανί και στεγνώνεται.

Η αλκοόλη μπορεί να επηρεάσει ορισμένες βαφές. Αν στο πανί μεταφέρεται και το χρώμα του τοίχου ή αν η επιφάνεια αρχίσει να γυαλίζει, η διαδικασία πρέπει να σταματήσει.

Με προσοχή το σφουγγάρι μελαμίνης

Το σφουγγάρι μελαμίνης μπορεί να απομακρύνει αρκετούς επίμονους λεκέδες, λειτουργεί όμως σαν πολύ λεπτό λειαντικό. Δεν καθαρίζει μόνο τον μαρκαδόρο· μπορεί να αφαιρέσει και μέρος της ίδιας της βαφής.

Για αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται ελαφρώς νωπό, με ελάχιστη πίεση και σε μικρή επιφάνεια. Σε ματ τοίχους υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί γυαλιστερό σημάδι ή ανομοιομορφία, ακόμη και αν ο λεκές απομακρυνθεί.

Κάθε προϊόν πρέπει να δοκιμάζεται πρώτα σε σημείο που δεν φαίνεται, όπως πίσω από ένα έπιπλο.

Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγονται το ασετόν, τα ισχυρά διαλυτικά, τα συρμάτινα σφουγγάρια και τα σκληρά καθαριστικά, εκτός αν ο κατασκευαστής αναφέρει ρητά ότι είναι ασφαλή για τη συγκεκριμένη βαφή. Η ανάμειξη καθαριστικών πρέπει επίσης να αποφεύγεται.

Όταν ο λεκές έχει ποτίσει τη βαφή

Σε παλιούς, έντονους ή βαθιά απορροφημένους λεκέδες, ο καθαρισμός μπορεί να μην αρκεί. Το επίμονο τρίψιμο συνήθως καταστρέφει την επιφάνεια, χωρίς να εξασφαλίζει ότι θα εξαφανιστεί το μελάνι.

Η πιο αξιόπιστη λύση είναι να καθαριστεί όσο γίνεται η περιοχή, να στεγνώσει πλήρως και να καλυφθεί με κατάλληλο αστάρι φραγής λεκέδων. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει τοπικό βάψιμο με το ίδιο χρώμα. Το απλό πέρασμα μπογιάς πάνω από τον μαρκαδόρο ενδέχεται να μην είναι αρκετό, καθώς ο λεκές μπορεί να επανεμφανιστεί.