Λένα Ζευγαρά: «Θέλω να κάνω οικογένεια και να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου»

Για τα δημοσιεύματα που πολλές φορές αφορούν στην προσωπική της ζωή, αλλά και την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια μίλησε η Λένα Ζευγαρά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ και στον Αντώνη Λαγουδάκη.

Η Λένα Ζευγαρά αποκάλυψε πως στο παρελθόν υπήρχαν φορές που όσα γράφονταν για εκείνη την επηρέαζαν και την έκαναν να αντιδρά. «Παίρνω τους συνεργάτες μου αν δω ότι γράφεται κάτι… Όχι μωρέ, να σου πω γιατί, στην αρχή το έκανα, όντως. Πλέον το έχω συνηθίσει και αδιαφορώ γιατί νομίζω ότι είναι μάστιγα πλέον. Όλοι ξαφνικά θέλουν να σχολιάζουν αρνητικά. Είναι επιλογή μου να κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα γιατί όπως σου είπα πριν, δεν θέλω η Λένα Ζευγαρά να απασχολεί για τα προσωπικά της», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάνω διαλείμματα για τον εαυτό μου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό αυτό, γιατί δεν ξεκουράζομαι. Τον τελευταίο καιρό νομίζω, τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχω κάνει ούτε διακοπές. Δηλαδή να κάνω κάτι τριήμερα».

«Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για μένα και για τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να σταθεί δίπλα σου.

Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνεις ένα παιδί, ο Θεός μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή, όχι τώρα, θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί σου θέλει να μεγαλώνει και με τη μαμά και με τον μπαμπά και να μαθαίνει πράγματα από σένα. Οπότε αν ποτέ έχω χρόνο θα το μάθετε σίγουρα», είπε για το ενδεχόμενο να κάνει οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λένα Ζευγαρά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη μουσική, με τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό και εμφανίσεις που συζητήθηκαν. Παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια ελάχιστα έχουν γίνει γνωστά για τις σχέσεις και την ιδιωτική της ζωή, την οποία φροντίζει να κρατά καλά φυλαγμένη, επιλέγοντας να απασχολεί κυρίως μέσα από τη δουλειά της.