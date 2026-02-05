Ελένη Ψυχούλη: «Θα επέστρεφα με μία εκπομπή για γυναίκες, είναι το όνειρό μου»

Η Ελένη Ψυχούλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για το ενδεχόμενο της επιστροφής της στην τηλεόραση, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι παρά τα δοκιμαστικά που έχει κάνει, προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει κάποια συνεργασία.

«Ναι, δεν έγινε κάτι… δεν ξέρω, τι να σου πω. Το παλεύω», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Ψυχούλη, εξηγώντας πως συνεχίζει να προσπαθεί να επαναφέρει μια ιδέα που θεωρεί προσωπικό της όνειρο.

Όπως τόνισε, θα ήθελε να επιστρέψει με «μία εκπομπή για γυναίκες», εμπνευσμένη από τη δουλειά που κάνει στα podcast μαζί με τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. «Όχι με γιατρούς και την άποψη του επιστήμονα. Μία… μεταξύ μας», διευκρίνισε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι ήδη έχει προτείνει το project, χωρίς όμως να εισπράττει τον ενθουσιασμό που θα περίμενε. «Αυτό κάνω τώρα. Αυτή την πρόταση παλεύω. Αλλά δεν βλέπω και μεγάλο ενθουσιασμό», ανέφερε, σχολιάζοντας πως η τηλεόραση έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς «έχει τα χορηγικά, πρέπει κι αυτοί να βγάλουν λεφτά», γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους εκπομπές λιγότερο ελκυστικές.

Αναφερόμενη στην ΕΡΤ, σημείωσε πως θα ταίριαζε ιδιαίτερα σε έναν τέτοιο σταθμό, ωστόσο «και η ΕΡΤ αλλάζει», καθώς «βάζει πιο πολλές σειρές» και έχει μεταβάλει τη θεματολογία της.