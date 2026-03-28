Ελένη Τσολάκη – Παύλος Πετρουλάκης: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της κόρης τους που έγινε ενός έτους

Ένα πανέμορφο πάρτι γενεθλίων οργάνωσαν οι Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης για την μικρή κόρη τους που έγινε ενός έτους.

Η παρουσιάστρια, Ελένη Τσολάκη, μοιράστηκε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο instagram από την ξεχωριστή μέρα για την μικρή της κόρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα πρώτα σου γενέθλια!!!!Η 365η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου!!! Σ´ευχαριστώ ζωή μου!!! Είσαι το νόημα», έγραψε η Ελένη Τσολάκη κάτω από τις φωτογραφίες από τα πρώτα γενέθλια της κόρης της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elenitsolaki (@elenitsolaki)

Μια μέρα πριν το πάρτι γενεθλίων, η Ελένη Τσολάκη είχε μοιραστεί τις σκέψεις της στα social media: «Πέρυσι τέτοια κοιμόμουν και σκεφτόμουν την επόμενη μέρα το πρωί που θα ερχόταν στον κόσμο η μικρή μας, πώς θα είναι; Πώς θα πάμε στο μαιευτήριο; Να ετοιμάσω τις βαλίτσες, τα πράγματα, να είναι όλα έτοιμα. Άγχος και πέρασε ένας χρόνος τόσο γρήγορα, πέρασε νερό», ανέφερε η Ελένη Τσολάκη.