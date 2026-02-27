Lifestyle

Ελένη Βουλγαράκη: «Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα»

Ως μία πολύ ωραία συνθήκη περιέγραψε η Ελένη Βουλγαράκη τη συγκατοίκηση, τονίζοντας ότι δεν συμφωνεί με εκείνους, που θεωρούν ότι σκοτώνει τον έρωτα
Η εκπομπή “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1 βρήκε την Ελένη Βουλγαράκη στο αεροδρόμιο όπου όπως είπε ταξιδεύει συχνά και ειδικά στην Πορτογαλία, λόγω του Φώτη Ιωαννίδη, που ζει και εργάζεται εκεί. Σχολίασε ότι έχει συνηθίσει να βρίσκεται μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας, ενώ στάθηκε και στις ημέρες που μένει μαζί με τον σύντροφό της.

«Έχω συνηθίσει τα ταξίδια. Είναι σαν να πηγαίνω Γλυφάδα – Κηφισιά. Η θάλασσα στη Λισαβόνα είναι ωραία, αλλά όχι σαν της Ελλάδας. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα. Γενικότερα, η συγκατοίκηση είναι πολύ ωραία συνθήκη νομίζω, ειδικά άμα τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και κάνεις συνέχεια πράγματα. Μάλλον δεν έχει βρει τον σωστό άνθρωπο ο κύριος Λάγιος για να το λέει αυτό» σχολίασε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Μαγειρεύω και δεν το πίστευα ότι το έχω τόσο πολύ με την κουζίνα. Κάνω κάτι συνταγές που βλέπω στο TikTok. Η σπεσιαλιτέ μου είναι τα φασολάκια», είπε στο τέλος η ραδιοφωνική παραγωγός.

Πρόσφατα, η ραδιοφωνική παραγωγός έδωσε τέλος και στα σενάρια που τη θέλουν να μετακομίζει μόνιμα στην Πορτογαλία, λίγο μετά την απόφασή της να σταματήσει να εργάζεται στη ραδιοφωνική εκπομπή, στην οποία συμμετείχε τα τελευταία χρόνια. Η ίδια με αφορμή την επιλογή της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή και στον Φώτη Ιωαννίδη, που ζει μόνιμα στη Λισαβόνα, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες περί οριστικής μετακόμισης της στο εξωτερικό.

