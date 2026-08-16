Η Σίσσυ Χρηστίδου με πολύχρωμο μπικίνι στην Κέρκυρα, ένα μήνα μετά την αποκάλυψη της σχέσης της

Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της και κατά διαστήματα δημοσιεύει εικόνες στο Instagram. Σε 4 φωτογραφίες που δημοσιοποίησε την Κυριακή 16 Αυγούστου, η παρουσιάστρια ποζάρει με πολύχρωμο μπικίνι και γυαλιά ηλίου στην Κέρκυρα. Δείχνει ανανεωμένη στην πισίνα ξενοδοχείου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε βρεθεί στην Κέρκυρα και τον περασμένο Ιούλιο, όταν και έγινε γνωστή η σχέση της, με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, Παραμένει άγνωστο αν επέστρεψε στο νησί του Ιονίου ή αν οι παρακάτω φωτογραφίες με το πολύχρωμο μπικίνι είναι από εκείνη την παλαιότερη επίσκεψή της.

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Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος, φέρονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τον αθλητισμό, τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού όταν το επιτρέπει το πρόγραμμά του.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αισθητά την εικόνα της, έχοντας χάσει αρκετά κιλά και έχοντας καταφέρει να διαμορφώσει μια σιλουέτα που εντυπωσιάζει. Στις νέες φωτογραφίες της ποζάρει με αυτοπεποίθηση, χωρίς υπερβολές, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο σώμα της μέσα από ένα πολύχρωμο στράπλες μπικίνι που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαιρινό σκηνικό.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα του Στέφανου Νεδέλκου στην Κέρκυρα και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε νέες εικόνες από τις διακοπές της. Η παρουσιάστρια φέρεται να έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της και να βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

Ο Στέφανος Νεδέλκος έχει ύψος 2,01 μέτρα, είναι πρώην μπασκετμπολίστας και αγωνίζεται στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Φαίακα Κέρκυρας. Διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.