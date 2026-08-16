Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν τον χορό σε γλέντι στην Πάτμο

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας κάνουν διακοπές στην Πάτμο για ακόμα ένα καλοκαίρι και η παρουσία τους δεν περνάει απαρατήρητη. Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, οι δυο τους βρέθηκαν σε παραδοσιακό γλέντι του νησιού και κάποια στιγμή έσυραν τον χορό.

Η Τζένη Μπαλατσινού εμφανίστηκε στο πανηγύρι με αέρινο αμάνικο τοπ, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας επέλεξε ένα απλό γκρι T-shirt και σκούρο παντελόνι. Η Πάτμος, είναι το αγαπημένο νησί της οικογένειας και φροντίζουν να το επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι.

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Σε ένα από τα στιγμιότυπα, που αναδημοσίευσε η Τζένη Μπαλατσινού, ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται ακριβώς πίσω της με τους δυο τους να χορεύουν και να δείχνουν ιδιαίτερα χαλαροί.

Η ημέρα της Παναγίας είχε έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια, καθώς γιόρταζε και ο γιος τους, Παναγιώτης – Αντώνιος. Ο Δεκαπενταύγουστος απέκτησε έτσι διπλή σημασία για το ζευγάρι, που συνδύασε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας με μια οικογενειακή στιγμή χαράς.

Προ ημερών, Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας παρακολούθησαν μαζί την εκδήλωση μόδας στο Βυζαντινό Μουσείο και κέντρισαν τα βλέμματα. Το ζευγάρι δίπλα στη Νατάσα Παζαΐτη που ήταν επίσης παρούσα στην εκδήλωση.