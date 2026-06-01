Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες – Οι πόζες στο Hollywood

Ένα ταξίδι ζωής απολαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, καθώς βρίσκονται μαζί στο Λος Άντζελες της Αμερικής.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο δεν κρύβει τον έρωτά του και αρκετές φορές αναφέρεται, μέσω συνεντεύξεων, στην όμορφη περίοδο ζωής που διανύει, βρέθηκε στο Λος Άντζελες και δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και το Hollywood, καθώς και να φωτογραφηθεί με τη διάσημη ταμπέλα. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε στο Instagram τη Δευτέρα (01.06.2026) πόζες με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Grand Hotel», το ζευγάρι δείχνει χαλαρό και πολύ ερωτευμένο. Μάλιστα, σε μία από αυτές ποζάρουν αγκαλιά, με φόντο τη θάλασσα, ενώ κάτω από την ταμπέλα του Hollywood, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχει ανέβει πάνω στον σύντροφό της, με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Gerontidakis (@gerontidakis.giorgos)

«Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα», είχε αποκαλύψει πρόσφατα για τη σχέση τους η Nτορέττα Παπαδημητρίου.

«Η σχέση μας είναι μια όμορφη συγκυρία, αλλά δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες», είχε δηλώσει σε δική του συνέντευξη ο Γιώργος Γεροντιδάκης.