Η Δέσποινα Μοιραράκη συγκινεί με την ανάρτησή της για την επέτειο γάμου με τον Γιάννη Κοντούλη: «Έζησα ένα όνειρο»

Την 1η Ιουνίου του 2011 η Δέσποινα Μοιραράκη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γιάννη Κοντούλη. Τη Δευτέρα (01.06.2026) η γνωστή επιχειρηματίας έκανε μία ανάρτηση για την επέτειό του που «ραγίζει» καρδιές.

Η Δέσποινα Μοιραράκη μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Κοντούλη στο Instagram και έγραψε ένα άκρως συγκινητικό κείμενο.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Cash or Trash» ανέφερε ότι στο πλευρό του άντρα της έζησε ένα πραγματικό όνειρο, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επέτειο που πέρασαν μαζί το 2022.

«1/6/2011 – 1/6/2026

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την απόλυτη ευτυχία. Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα “Σε ευγνωμονώ Θεέ μου!”.

Έζησα ένα όνειρο… Κι όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος. Ίσως όνειρο… κάθε γυναίκας! Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκιστήκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα.

Και έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.

Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω… Χάρη σε εσένα μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011.

Σε ευχαριστώ άγγελε μου», έγραψε η Δέσποινα Μοιραράκη στην ανάρτησή της.

Ο Γιάννης Κοντούλης πέθανε στις 24 Ιουνίου 2022, μετά από μία άνιση μάχη με τον καρκίνο.

«Φόρεσα τα μαύρα για 1,5 χρόνο, ανελλιπώς. Ήταν εσωτερική μου ανάγκη δεν το έκανα για τον κόσμο, ήταν τόσο μαύρη η ψυχή που δεν μπορούσα να φορέσω κάτι άλλο. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Ήταν τόσο υπέροχος αυτός ο άνθρωπος. Θα τον αγαπώ για πάντα, θα είναι για πάντα μέσα στην ψυχή μου ό,τι και να έρθει ό,τι και να γίνει. Ήταν η ωραιότερη φάση της ζωής μου», είχε εξομολογηθεί για τον θάνατο του άντρα της η Δέσποινα Μοιραράκη.