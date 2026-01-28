Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης θα συγκατοικήσουν στη Λισαβόνα – Παραιτήθηκε η ραδιοφωνική παραγωγός

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης παραμένουν σε σχέση εδώ και δύο χρόνια, με την ραδιοφωνική παραγωγό και τον διεθνή ποδοσφαιριστή, να εμφανίζονται ερωτευμένοι σε κάθε κοινή δημόσια εμφάνιση. Οι δυο τους κάνουν όνειρα για το μέλλον και σχεδιάζουν μαζί τις επόμενες κινήσεις τους. Όπως φαίνεται το επόμενο διάστημα θα συγκατοικήσουν στη Λισαβόνα.

Από τη μέρα που ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ελένη Βουλγαράκη έψαχνε κενά στο πρόγραμμά της για να ταξιδέψει στην Πορτογαλία και να βρεθεί κοντά του. Αυτό όπως φαίνεται την κούρασε και η ραδιοφωνική παραγωγός πήρε την απόφαση να γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Μέσα από την εκπομπή, «Τα Κουνάβια» στον Music 89,2, η Ελένη Βουλγαράκη τόνισε την Τρίτη (27-01-2026): «Δεν πήγαινε άλλο… Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», είπε για την απόφασή της να αφήσει τη θέση της στη ραδιοφωνική εκπομπή, ξεκινώντας για τη νέα της καθημερινότητα στη Λισαβόνα.

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης απολαμβάνουν να περνάνε χρόνο μαζί. Φροντίζουν να μην απασχολούν τα media με την προσωπική τους ζωή, όμως πολλές φορές είναι αδύνατον να ξεφύγουν από τους φωτογράφους που προσπαθούν να τους απαθανατίσουν μαζί.

Την Πρωτοχρονιά, η Ελένη Βουλγαράκη δημοσιοποίησε βίντεο με τον σύντροφό της, στο οποίο εμφανίστηκε στην αγκαλιά του, στη μέση κάποιου δρόμου, πιθανότατα στην Πορτογαλία.

«Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026» σημείωσε η ραδιοφωνική παραγωγός στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

«Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα» είχε πει προ ημερών η Ελένη Βουλγαράκη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.