Η Τέιλορ Σουίφτ θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τα American Music Awards 2026

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι έτοιμη για ακόμα μία χρονιά να κατακτήσει τα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία, Αmerican Music Awards και έχει πολλές πιθανότητες να επεκτείνει το ιστορικό της προβάδισμα και φέτος.
Η διάσημη ποπ τραγουδίστρια, Τέιλορ Σουίφτ, έχει οκτώ υποψηφιότητες στα φετινά Αmerican Music Awards, ενώ τέσσερις καλλιτέχνες ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση, με επτά υποψηφιότητες και είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ολίβια Ντιν, o Μόργκαν Γουόλεν και ο Sombr.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παράλληλα, ακολουθούν η Lady Gaga και ο Άλεξ Γουόερν με έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες είναι η Έλα Λάνγκλεϊ, το λάτιν συγκρότημα Fuerza Regida, ο Λέον Τόμας και η Ζάρα Λάρσον. Σημειώνεται ότι οι καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες είναι οι Τζάστιν Μπίμπερ, Μπρούνο Μαρς, Cardi B, Playboi Carti, Tate McRae και Tyla.
Η τελετή απονομής πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας στις 25 Μαΐου και θα μεταδοθεί από το CBS για δεύτερη χρονιά μετά από μια δεκαετή πορεία στο ABC, με παρουσιάστρια την Queen Latifah. Θα είναι η 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων, παραγωγής της Dick Clark Productions.
Σημειώνεται ότι ο θεσμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 ως εναλλακτικός στα Grammy.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι υποψηφιότητες για τα American Music Awards 2026
Γενικές Κατηγορίες
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- sombr
Άλμπουμ της Χρονιάς
- Cardi B – “AM I THE DRAMA?”
- Fuerza Regida – “111xpantia”
- Justin Bieber – “SWAG”
- Lady Gaga – “Mayhem”
- Morgan Wallen – “I’m The Problem”
- Olivia Dean – “The Art of Loving”
- Playboi Carti – “MUSIC”
- Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”
- Tate McRae – “So Close To What”
- Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”
Τραγούδι της Χρονιάς
- Alex Warren – “Ordinary”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
- Kehlani – “Folded”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Morgan Wallen – “I’m The Problem”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- sombr – “back to friends”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Συνεργασία της Χρονιάς
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
- Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
- PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Καλύτερο Κοινωνικό Τραγούδι
- Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
- PinkPantheress – “Illegal”
- Role Model – “Sally, When The Wine Runs Out”
- Tyla – “CHANEL”
- Zara Larsson – “Lush Life”
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
- KATSEYE – “Gnarly”
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
- Tyla – “CHANEL”
Καλύτερο Σάουντρακ
- F1 The Album
- Hazbin Hotel: Season Two
- KPop Demon Hunters
- Wicked: For Good
- Charli xcx – Wuthering Heights
Περιοδεία της Χρονιάς
- Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
- Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
- Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
- Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”
- Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
Πρωτοποριακή Περιοδεία της Χρονιάς
- Benson Boone – “American Heart World Tour”
- Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
- The Marías – “Submarine Tour”
- Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”
- Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
Πρωτοποριακό Άλμπουμ της Χρονιάς
- Olivia Dean – “The Art of Loving”
- sombr – “I Barely Know Her”
- Zara Larsson – “Midnight Sun”
Καλύτερο Τραγούδι από το παρελθόν
- 4 Non Blondes – “What’s Up”
- Black Eyed Peas – “Rock That Body”
- Goo Goo Dolls – “Iris”
Καλύτερη Φωνητική Ερμηνεία
- Alex Warren – “Ordinary”
- The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
- Lady Gaga – “Abracadabra”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
- SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”
Τραγούδι του Καλοκαιριού
- Alex Warren – “FEVER DREAM”
- Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
- BTS – “SWIM”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Harry Styles – “American Girls”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
- sombr – “Homewrecker”
- Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
- Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
Ποπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Ποπ
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Ποπ
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Πρωτοπόρος Καλλιτέχνης Ποπ
- KATSEYE
- SIENNA SPIRO
- Zara Larsson
Καλύτερο Ποπ Τραγούδι
- Alex Warren – “Ordinary”
- The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ
- Lady Gaga – “Mayhem”
- Olivia Dean – “The Art of Loving”
- Sabrina Carpenter – “Man’s Best Friend”
- Tate McRae – “So Close To What”
- Taylor Swift – “The Life of a Showgirl”
Κατηγορίες Κάντρι
Καλύτερος Καλλιτέχνης Κάντρι
- Jelly Roll
- Luke Combs
- Morgan Wallen
- Riley Green
- Shaboozey
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Κάντρι
- Ella Langley
- Kelsea Ballerini
- Lainey Wilson
- Megan Moroney
- Miranda Lambert
Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο ή Συγκρότημα
- Brooks & Dunn
- Old Dominion
- Rascal Flatts
- Treaty Oak Revival
- Zac Brown Band
Καλύτερη Πρωτοπόρος Κάντρι Καλλιτέχνιδα
- Sam Barber
- Tucker Wetmore
- Zach Top
Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All The Way”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Morgan Wallen – “Just In Case”
- Russell Dickerson – “Happen To Me”
- Shaboozey – “Good News”
Καλύτερο Άλμπουμ Κάντρι
- BigXthaPlug – “I Hope You’re Happy”
- Megan Moroney – “Cloud 9”
- Morgan Wallen – “I’m The Problem”
- Sam Barber – “Restless Mind”
- Tucker Wetmore – “What Not To”
Χιπ-Χοπ Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χιπ-Χοπ
- Don Toliver
- Kendrick Lamar
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
- YoungBoy Never Broke Again
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Χιπ-Χοπ
- Cardi B
- Doechii
- GloRilla
- Sexyy Red
- YKNIECE
Πρωτοπόρος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης
- EsDeeKid
- Monaleo
- PLUTO
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Τραγούδι
- Cardi B – “ErrTime”
- Drake – “NOKIA”
- Gunna, Burna Boy – “wgft”
- Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
- YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Καλύτερο Χιπ-Χοπ Άλμπουμ
- Cardi B – “AM I THE DRAMA?”
- Don Toliver – “OCTANE”
- Gunna – “The Last Wun”
- Playboi Carti – “MUSIC”
- YoungBoy Never Broke Again – “MASA”
- R&B Κατηγορίες
Καλύτερος R&B Καλλιτέχνης
- Bruno Mars
- Chris Brown
- Daniel Caesar
- PARTYNEXTDOOR
- The Weeknd
Καλύτερη R&B Καλλιτέχνιδα
- Kehlani
- Summer Walker
- SZA
- Teyana Taylor
- Tyla
- Πρωτοπόρος R&B Καλλιτέχνης
- Leon Thomas
- Mariah the Scientist
- Ravyn Lenae
Καλύτερο R&B Τραγούδι
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”
- Kehlani – “Folded”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Καλύτερο R&B Άλμπουμ
- Bruno Mars – “The Romantic”
- Justin Bieber – “SWAG”
- Leon Thomas – “MUTT”
- Mariah the Scientist – “HEARTS SOLD SEPARATELY”
- Summer Walker – “Finally Over It”
Λάτιν Κατηγορίες
Καλύτερος Καλλιτέχνης Λάτιν
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα Λάτιν
- Gloria Estefan
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
- Shakira
Καλύτερο Λάτιν Ντουέτο ή Γκρουπ
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
Πρωτοπόρος Λάτιν Καλλιτέχνης
- Beéle
- Kapo
- Netón Vega
Καλύτερο Λάτιν Τραγούδι
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
- Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
- Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
- KAROL G – “LATINA FOREVA”
Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ
- Fuerza Regida – “111xpantia”
- KAROL G – “Tropicoqueta”
- Netón Vega – “Mi Vida Mi Muerte”
- Peso Pluma, Tito Double P – “DINASTÍA”
- ROSALÍA – “Lux”
Κατηγορίες Ροκ
Καλύτερος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης
- Deftones
- Linkin Park
- The Marías
- Sleep Token
- Twenty One Pilots
Πρωτοπόρος Ροκ/Εναλλακτικός Καλλιτέχνης
- Geese
- Gigi Perez
- Sombr
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Τραγούδι
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Linkin Park – “Up From The Bottom”
- Sombr – “back to friends”
- Sublime – “Ensenada”
- Tame Impala – “Dracula”
Καλύτερο Ροκ/Εναλλακτικό Άλμπουμ
- Sleep Token – “Even In Arcadia”
- Sombr – “I Barely Know Her”
- Tame Impala – “Deadbeat”
- Twenty One Pilots – “Breach”
- Zach Bryan – “With Heaven On Top”
Κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής
Καλύτερος Καλλιτέχνης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής
- Calvin Harris
- David Guetta
- Fred again..
- ILLENIUM
- John Summit
Κατηγορίες K-POP
Καλύτερος Καλλιτέχνης K-Pop
- ATEEZ
- BTS
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Καλύτερη Καλλιτέχνιδα K-Pop
- Aespa
- BLACKPINK
- ILLIT
- LE SSERAFIM
- TWICE
Κατηγορίες AFROBEATS
Καλύτερος Καλλιτέχνης Afrobeats
- Burna Boy
- MOLIY
- Rema
- Tyla
- Wizkid
Κατηγορίες AMERICANA/FOLK
Καλύτερος Καλλιτέχνης Americana/Folk
- Lord Huron
- The Lumineers
- Mumford & Sons
- Noah Kahan