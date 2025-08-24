Lifestyle

Ελεονώρα Μελέτη για Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο που πάντα πίστευε στα νέα παιδιά»

«Κουράγιο στην όμορφη οικογένεια που αφήνει πίσω» έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη στην ανάρτησή της
Δημήτρης Κωνσταντάρας και Ελεωνόρα Μελέτη
Δημήτρης Κωνσταντάρας και Ελεωνόρα Μελέτη / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γνωρίζονταν προσωπικά, με την δημοσιογράφο και ευρωβουλευτή, να εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του 79χρονου.

Η Ελεονώρα Μελέτη θυμάται πως ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έδινε ευκαιρίες στα νέα παιδιά, πολλά από τα οποία τον είχαν δάσκαλό τους. 

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία της με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και τη συνόδευσε γράφοντας: «Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο που πάντα πίστευε στα νέα παιδιά. Σε έναν άνθρωπο που πάντα κάτι είχε να πει και να σου πει. Είτε με τα λόγια είτε απλά με την παρουσία του. Κουράγιο στην όμορφη οικογένεια που αφήνει πίσω».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24-08-2025) ήταν φιλόλογος, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1972 ως το 2003, νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 2002-2004, βουλευτής Α΄ Αθηνών από το 2004 μέχρι το 2007 με τη Νέα Δημοκρατία, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 9 χρόνια ως το 2019 και συγγραφέας 18 βιβλίων.

Lifestyle
