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Ελεονώρα Μελέτη: Η ψυχική υγεία στη δουλειά δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα

«Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι κακοποίηση και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός», τονίζει η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη
Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη / NDP Photo
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Δυναμικά ξεκίνησε η τρίτη χρονιά της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) όπου συμμετέχει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ενέκρινε την Πέμπτη (03.09.2026) με 41 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές, την νομοθετική έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας.

Η Ελεονώρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της ΝΔ και εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στον συγκεκριμένο φάκελο, τόνισε τη σημασία της απόφασης, επισημαίνοντας την ανάγκη η προστασία της ψυχικής υγείας να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσιολογικό να πηγαίνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του και να φοβάται, να εξουθενώνεται ή να αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή. Η ψυχική υγεία στη δουλειά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα», δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη.

Εργασιακό άγχος, burnout, παρενόχληση, εκφοβισμός και βία δεν είναι θεωρητικά προβλήματα, αλλά μια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά πολλοί εργαζόμενοι. «Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα δυσάρεστο, τοξικό ή ακόμα και κακοποιητικό περιβάλλον. Κάπως έτσι η εργασία μας γίνεται θηλιά γύρω από τον λαιμό μας. Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι κακοποίηση και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός», τόνισε.

Η έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή EMPL αποτελεί σημαντικό κοινοβουλευτικό βήμα, με επόμενο σταθμό την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Συνεχίζουμε μέχρι κανένας εργαζόμενος να μη νιώθει μόνος απέναντι στον εργασιακό εκφοβισμό», κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.

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