Lifestyle

Η Καίτη Γαρμπή στη σκηνή του Anodos

Η επιτυχημένη, αγαπημένη και διαχρονική ντίβα της καρδιάς μας, θα γεμίσει τις νύχτες μας με χρώμα, πάθος και μουσική μαγεία, με την αισθαντική φωνή της
Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με το τέλος του καλοκαιριού ξεκινάει η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη μεγάλων σκηνών της νυχτερινής Αθήνας. Η Καίτη Γαρμπή τον χειμώνα πρωταγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο concept στη σκηνή του Anodos, βάζοντας την ξεχωριστή υπογραφή της.

Η Καίτη Γαρμπή θα γεμίσει τις νύχτες μας με χρώμα, πάθος και μουσική μαγεία, με την αισθαντική φωνή της και τη λαμπερή σκηνική της παρουσία.

Με το πλούσιο και διαχρονικό της ρεπερτόριο, 10 νέες επανεκτελέσεις τραγουδιών που έγραψε ο Φοίβος για σπουδαίους άντρες συναδέλφους της στα θρυλικά 90s και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από την Panik Platinum, η Καίτη Γαρμπή ενώνει τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπάμε με δυνατές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Panik Records.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Anodos και η ημερομηνία της πρεμιέρας θα ανακοινωθούν σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί της θα βρίσκεται και ο Νικηφόρος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
201
187
106
79
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις μαζί στη σκηνή: Τα πειράγματα, ο «βαθύς φόβος» της ηθοποιού και το πρόβλημα υγείας του συντρόφου της
«Και τώρα, ειλικρινά, πόσοι ήρθατε εδώ απλώς για να δείτε την Τζένιφερ Άνιστον να μου παίρνει συνέντευξη;» είπε ο 50χρονος συγγραφέας και υπνοθεραπευτής με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, «The Book of Possibility»
Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του παραμένει στην Ατλέτικο Μαδρίτης – Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις υπογραφές
H Μαλένα Χανταμπάκη θα αγωνίζεται στην ομάδα Κ11 της Ακαδημίας, στις θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού, ενώ ως δυνατό της πόδι αναγράφεται το δεξί
χανταμπάκης
Newsit logo
Newsit logo