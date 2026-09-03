Η Καίτη Γαρμπή στη σκηνή του Anodos

Με το τέλος του καλοκαιριού ξεκινάει η αντίστροφή μέτρηση για την έναρξη μεγάλων σκηνών της νυχτερινής Αθήνας. Η Καίτη Γαρμπή τον χειμώνα πρωταγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο concept στη σκηνή του Anodos, βάζοντας την ξεχωριστή υπογραφή της.

Η Καίτη Γαρμπή θα γεμίσει τις νύχτες μας με χρώμα, πάθος και μουσική μαγεία, με την αισθαντική φωνή της και τη λαμπερή σκηνική της παρουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το πλούσιο και διαχρονικό της ρεπερτόριο, 10 νέες επανεκτελέσεις τραγουδιών που έγραψε ο Φοίβος για σπουδαίους άντρες συναδέλφους της στα θρυλικά 90s και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από την Panik Platinum, η Καίτη Γαρμπή ενώνει τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπάμε με δυνατές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Panik Records.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Anodos και η ημερομηνία της πρεμιέρας θα ανακοινωθούν σύντομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί της θα βρίσκεται και ο Νικηφόρος.