Λένα Ζευγαρά: «Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί, ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του»

Η Λένα Ζευγαρά μίλησε για τον Σταμάτη Γονίδη με αφορμή το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό «πάντρεμα» στη σκηνή του VOG Club Athens τον χειμώνα.

Η Λένα Ζευγαρά μιλώντας την Πέμπτη (03.09.2026) στη «Κοινωνία Ώρα Mega» για τον Σταμάτη Γονίδη, δεν έκρυψε τη χαρά αλλά και την περηφάνια της, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα «Α, κι αυτό. Έχει πει κι αυτό». Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής», ανέφερε.

«Καταρχάς είναι, είναι “τέρας” γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο”.

Του λέω «Σταμάτη, περίμενε», του λέω «για να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις». Μου τραγούδησε. Έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο. Δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα. Μου λέει «Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο». Μου λέει «Θα το μάθεις από το τηλέφωνο» και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο. Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του», συνέχισε η Λένα Ζευγαρά.