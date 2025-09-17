Ελεονώρα Μελέτη: «Ήταν πολύ φοβιστικό» αποκάλυψε για το πρόβλημα υγείας και το χειρουργείο που έκανε

Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και για την πορεία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Αναφέρθηκε τόσο στον σύζυγό της, που την στηρίζει διαρκώς όπως είπε, όσο και στην 7χρονη κόρη της Αλεξάνδρα, στην οποία η ίδια θέλει πάντα να δίνει το καλό παράδειγμα.

Η Ελεονώρα Μελέτη ανέφερε πως έδωσε μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει το έργο της με την ίδια αφοσίωση. Στην πολιτική, την οδήγησε περισσότερο το ένστικτο, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Στα 46 της χρόνια έχει φιλοδοξίες και δεν σταματά να βάζει νέους στόχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατάφερα να φέρω στο Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισμα για τις ασφαλείς αμβλώσεις. Πάλεψα με τους πιο συντηρητικούς, άλλαξα γνώμη σε μερικούς, καταφέραμε και πιάσαμε την πλειοψηφία, δώσαμε το πράσινο φως στο ψήφισμα και το φέραμε στο Ευρωκοινοβούλιο» ανέφερε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη και μίλησε για την ομάδα των συνεργατών της και τους επόμενους στόχους.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, αποκάλυψε το άγνωστο χειρουργείο που έκανε την προηγούμενη χρονιά. «Ήταν πολύ φοβιστικό, μεγάλο σε διάρκεια, ταλαιπωρήθηκα για κάποιους μήνες αλλά όλα πήγαν πολύ καλά. Είχα τοξόπλασμα, κάτι που για κάποιους ακούγεται απλό, εμένα με χτύπησε λίγο διαφορετικά και δεν το βρίσκαμε και εύκολα. Αυτό που με βοηθάει πολύ είναι ότι έχω ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον» είπε.

«Ο σύζυγός μου από την αρχή στήριζε τις αποφάσεις, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, η πεθερά και η μαμά μου. Η Αλεξάνδρα είναι πολύ συνεργάσιμη, βεβαίως και υπάρχει όμως ένας βαθμός δυσκολίας. Θέλω να είμαι το ωραίο παράδειγμα για την κόρη μου» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε πως για την υποψηφιότητά της στις Ευρωεκλογές μίλησε το ένστικτό της και όχι η λογική. «Δεν ανησυχούσα για να διακυβεύσω τη δουλειά μου. Υπήρχε η δουλειά μου και θα συνέχιζε να υπάρχει. Ήταν προγραμματισμένο να συνεχίσει να υπάρχει» υπογράμμισε.

Προ ημερών, η γνωστή παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε μία ανάρτηση στα stories της στο Instagram, για να στείλει ευχές στην κόρη της που γιόρταζε.