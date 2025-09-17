Ελεονώρα Μελέτη και Μαριάννα Τουμασάτου «σφάζονται» στα social media: «Πόσοι Χίτλερ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη;»

Δημόσια κόντρα ανάμεσα στην Ελεονώρα Μελέτη και τη Μαριάννα Τουμασάτου ξέσπασε τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο. Αφορμή στάθηκε μία τοποθέτηση της ηθοποιού για την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «#50 λεπτά», η Μαριάννα Τουμασάτου προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις της για τις ανισότητες, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και τα εμβόλια, προκαλώντας την αντίδραση της ευρωβουλευτού Ελεονώρας Μελέτη.

«Δε μπορώ να δεχτώ την ελληνική κυβέρνηση που δέχεται αυτά που δέχεται. Δεν μπορώ να δεχτώ τον Τραμπ, που σκοτώνονται τώρα κάτω εκεί. Έβγαλε την εθνοφρουρά, έβγαλε το Ναυτικό. Και λες, ”τι έγινε ρε παιδιά:”. Πόσοι Χίτλερ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη; Πάτε λίγο στη σειρά να δούμε ποιόν θα πρωτο-σκοτώσουμε να ησυχάσουμε.

Γι’ αυτό σου λέω, θεωρώ ότι ακόμα και τα εμβόλια έχουν φέρει στην επιφάνεια τον χειρότερο εαυτό του καθενός. Γιατί χτυπάνε το νευρικό σύστημα και νομίζω ότι και αυτά ακόμα κάνουν ζημιά. Έχω θυμό πολύ. Δε ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Θα αρχίσω τα φάρμακα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός στη συγκεκριμένη συνέντευξη.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Μαριάννας Τουμασάτου προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία κάτω από την ανάρτηση της συνέντευξης της ηθοποιού στο Instagram έγραψε:

«Η δικαιοσύνη που θέλει και οραματίζεται η κα Τουμασάτου, θα έρθει με το να βάλει στη σειρά αυτούς που δεν της αρέσουν για να δει ποιον θα πρωτοσκοτώσει; Και ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου; Το μήνυμα σε όλο αυτό; Και όλα αυτά στο προφίλ ενός κολλεγίου ανθρωπιστικών σπουδών…».

Η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία είδε το σχόλιο της ευρωβουλευτού έσπευσε να απαντήσει:

«Πότε ξεκινήσαμε τους πληθυντικούς? Α)Τα λόγια έχουν ειπωθεί πριν την απαράδεκτη δολοφονία, και Β)θα ήμουν σίγουρη ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος! Καλή συνέχεια! Θα παραμείνω να κρίνω αυτήν την κυβέρνηση όσο συνεχίζει να αποδέχεται με τις πράξεις της το Ισραήλ όσο θα κλείνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη με συνοπτικές διαδικασίες, όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσφέρει Φεράρι και η λίστα είναι μακριά! Σε φιλώ!».