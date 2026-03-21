Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Έχω περάσει διάφορα στάδια με τα κιλά μου, ακόμα και υστερία

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στον δεσμό της με τον Νίκο Συρίγο όσο και στη μάχη που έχει δώσει στο παρελθόν με τα κιλά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε parapolitika.gr και στη Σάσα Σταμάτη και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με τον μοναδικό της τρόπο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές στη ζωή της που είχε πάθει ακόμα και υστερία με το βάρος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω περάσει διάφορα στάδια. Έχω περάσει όλα τα επίπεδα, εννοώ έχω περάσει και υστερία. Απλά όντως χρειάζεται μια προσπάθεια και μια φροντίδα. Εγώ πιστεύω ότι η ομορφιά έχει ένα πακέτο πραγμάτων και για να νιώθεις καλά πρέπει να είσαι όσο πιο κοντά σ’ αυτό το πακέτο, το δικό σου, που σε φτιάχνει», εξομολογήθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Σημειώνεται ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο παρελθόν έχει δώσει μάχη με τα κιλά της και έχει καταφέρει με προσπάθεια και επιμονή να μεταμορφώσει το σώμα της.

Επίσης μίλησε και για την αγάπη της για τα τατουάζ, υπογραμμίζοντας: «Τα αγαπώ πάρα πολύ τα τατουάζ. Δεν ξεκινάει από συναίσθημα η ανάγκη μου να κάνω τατουάζ. Μου αρέσει να το βλέπω μετά στο χέρι μου και έτσι ξεκινάει. Και έχω πράγματα που αγαπάω γενικά. Δεν έχω παντού. Μου αρέσει στο χέρι γιατί μου αρέσει να τα βλέπω, δεν τα έχω μετανιώσει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα αναφέρθηκε και στον σύντροφό της Νίκο Συρίγο, σημειώνοντας ότι θαυμάζει ο ένας τον άλλον.

«Η σχέση μας θεωρώ ότι έχει μείνει για μας με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι κρυβόμαστε και βγαίνουμε με τις κουκούλες, αλίμονο. Αλλά γενικώς εγώ είμαι ακόμα και πιο φειδωλή. Ο Νίκος είναι πιο εκδηλωτικός γενικά, μιλάει πιο εύκολα, εγώ τα συναισθήματά μου μ’ αρέσει να τα κρατάω για μένα. Του αρέσει αυτό που κάνω γενικά, με θαυμάζει, δηλαδή και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που είναι όμορφο σε μία σχέση. Και εγώ τον θαυμάζω και εκείνος με θαυμάζει.

Έρχεται με πάντα πολύ καλή πρόθεση, οπότε δεν έχω πάρα πολύ στρες όταν είναι εδώ. Έχω το στρες του ότι όντως με βλέπει ένας δικός μου άνθρωπος».