Ελευθερία Κοντογεώργη: «Έφυγα από την παράσταση του Γιώργου Λάγιου, ήταν καλύτερα να συνεχίσουμε χωριστά»

Για την αποχώρησή της από την παράσταση του Γιώργου Λάγιου μίλησε η Ελευθερία Κοντογεώργη, σε δηλώσεις που έκανε στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Συνέβησαν κάποια πράγματα, τα οποία μας έκαναν να πούμε ότι είναι καλύτερα να συνεχίσουμε χωριστά», είπε αρχικά η Ελευθερία Κοντογεώργη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελευθερία Κοντογεώργη είπε στη συνέχεια: «Δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, ειδικά στη δουλειά μου».

«Δεν με ενοχλεί όταν γράφεται κάτι, το οποίο νιώθω ότι δεν με προσβάλει» πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Δεν με ενοχλούν τα πράγματα που γράφονται. Έχω πει ότι με ενοχλεί κάτι, μόνο όταν με προσβάλλει. Δεν έχω διαβάσει κάτι που να με προσβάλει οπότε γιατί να με ενοχλεί», είχε αναφέρει η Ελευθερία Κοντογεώργη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ μηνών.