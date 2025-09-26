Ελιάνα Χρυσικοπούλου: «Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε πολύ τυπικά και λίγο»

Για τις σχέσεις της με την Ελένη Μενεγάκη μίλησε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφέροντας ότι με την επί πολλά χρόνια συνεργάτιδά της μιλούν λίγο και τυπικά.

Ταυτόχρονα, η δημοσιογράφος σημείωσε σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή το πρωί της Παρασκευής (26.09.2025) ότι η αγάπη ανάμεσα σε εκείνη και την Ελένη Μενεγάκη είναι δεδομένη, ενώ η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τη Ναταλία Γερμανού.

«Με την Ελένη Μενεγάκη μιλάμε πολύ τυπικά και λίγο, αλλά η αγάπη είναι δεδομένη. Το ξέρω και το αισθάνομαι και από την πλευρά της κι από τη δική μου. Εκείνη αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται και νομίζω δεν θέλει καμία σχέση με τα τηλεοπτικά», δήλωσε η πρώην συνεργάτιδα της γνωστής παρουσιάστριας.

Παράλληλα, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναφέρθηκε και στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και φέτος συμμετέχει για δεύτερη χρονιά.

«Φέτος νιώθω ότι… καλύτερα δε γίνεται. Πάντα είχα στόχο να συνεργαστώ με τη Ναταλία Γερμανού, γιατί την εκτιμούσα», δήλωσε για τη συνεργασία της με τη Ναταλία Γερμανού.

Παράλληλα, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου τόνισε ότι έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις που δύσκολα συνδυάζονται με την προσωπική της ζωή και το μεγάλωμα των παιδιών της, οπότε αναγκάζεται αν αφήσει κάποια πράγματα πίσω, όπως το μανικιούρ της ή το καθάρισμα του σπιτιού.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας: «Δεν είναι κάτι που θα το ανακοίνωνα. Ένας σύντροφος πάντα είναι ωραίο να υπάρχει».