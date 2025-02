Έλιοτ Πέιτζ και Τζον Λεγκουιζάμο στο καστ της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Δύο ακόμη ηθοποιοί προστίθενται στο εντυπωσιακό καστ της επερχόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της Οδύσσειας του Ομήρου σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), όπως αναφέρει το Feature First. Πρόκειται για τον Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη το 2010 στην ταινία «Inception» και τον Τζον Λεγκουιζάμο (John Leguizamo).

Το λαμπερό καστ της φιλόδοξης παραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Τομ Χόλαντ (Tom Holland), Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Zendaya, Τζον Μπέρνταλ (Jon Bernthal), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong’o), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) και Μπένι Σαφντί (Benny Safdie).

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες για τους ρόλους τους δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, η συμμετοχή τους στην ταινία αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ήδη υψηλού επιπέδου καστ.

Η «Οδύσσεια» φέρεται να έχει προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Σικελία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μαρόκο με τη χρήση νέας τεχνολογίας IMAX. Όπως αποκάλυψε το Variety αυτή την εβδομάδα, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη τα γυρίσματα στην Φαβινιάνα, ένα ιταλικό νησί δυτικά της Σικελίας.

Christopher Nolan has is taking four more actors on his hero’s journey — and most are familiar faces to his world. https://t.co/Qr6MnrnIXI