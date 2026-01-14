Συμβαίνει τώρα:
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για Άννα Βίσση: «Πίνει, παίζει χαρτιά και βρίζει» λέει με χιούμορ

Τα ξενύχτια πάνω από την τσόχα είναι μέρος της ρουτίνας τους, με την ηθοποιό να μη διστάζει να αποκαλύψει ότι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ ζει το παιχνίδι με ένταση
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Άννα Βίσση
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Άννα Βίσση / NDP Photo

Στην Άννα Βίσση αναφέρθηκε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου σε συνέντευξή της στις «Rainbow Mermaids» την Τετάρτη (14.01.2026). Οι δύο γυναίκες συνδέονται με στενή φιλία, με την ηθοποιό να επισκέπτεται την απόλυτη Ελληνίδα σταρ συχνά στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται.

Η Άννα Βίσση και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ζουν μεταξύ τους μία καθημερινότητα που περιλαμβάνει στιγμές που απέχουν πολύ από το «lifestyle» των περιοδικών.

Η αγάπη τους για την κανάστα και τα ξενύχτια πάνω από την τσόχα είναι μέρος της ρουτίνας τους, με την ηθοποιό να μη διστάζει να αποκαλύψει ότι η Άννα Βίσση ζει το παιχνίδι με ένταση. «Πίνει, παίζει χαρτιά και βρίζει», λέει μεταξύ άλλων.

Ειδικότερα, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είπε: «Κάνει μία φοβερή μεταμόρφωση. Δεν είναι η Άννα πια όταν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι ένα θέαμα. Είναι ένα υπερθέαμα» και αποκάλυψε ένα περιστατικό με πρωταγωνίστριες τις δύο τους πάνω στη σκηνή.

 

«Της έχω κάνει το εξής… Έχουμε πει, ”θα τελειώσει σήμερα η Αννούλα για να πάμε να παίξουμε κανάστα”. Είμαστε κάτω εγώ και ο Χάρης, το ταίρι. Και είναι πάνω ο Τσεβάς (μουσικός της Άννας Βίσση)… Αυτή είναι η παρέα της κανάστας. Έχει πάει πια 4, τι ώρα θα παίζαμε χαρτιά; Το σπίτι της είναι μακριά. Θέλεις μία ώρα δρόμο να πας. Της κάνω νόημα ότι φεύγω, είχα παρκάρει στο θέατρο. Και μου λένε λίγο αργότερα, ότι η Άννα είναι ακόμα στην πίστα και τραγουδάει. Ξαναπάω στο μαγαζί, μπαίνω μέσα και ανεβαίνω στη σκηνή και της λέω: ”Είσαι με τα καλά σου; Έχεις αποτρελαθεί; Τι ώρα θα παίξουμε χαρτιά;”. Μας έπιασαν τα γέλια».

