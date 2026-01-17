Έλλη Κοκκίνου για Δέσποινα Βανδή: Με καμιά δεν με συγκρίνουν, ο Φοίβος δεν της γράφει πια τραγούδια

Η Έλλη Κοκκίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (16-01-2026) και μίλησε για την προσωπική της ζωή, την επαγγελματική πορεία της και τις συγκρίσεις ορισμένων με την Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια που τη φετινή σεζόν εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τους Νίνο και Χρήστο Μενιδιάτη, ανέφερε πως βρίσκεται στα καλύτερά της.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Έλλη Κοκκίνου απέφυγε να απαντήσει λέγοντας: «Στα καλύτερα μου είμαι, κι όταν είμαι ερωτευμένη, κι όταν δεν είμαι». Στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στη Δέσποινα Βανδή και στις συγκρίσεις που κάνουν ορισμένοι στο πέρασμα των χρόνων. Από τότε που και οι δύο τραγουδίστριες, ερμήνευαν κομμάτια του Φοίβου.

«Ποιος με συγκρίνει με τη Δέσποινα Βανδή; Εσύ είσαι όλος ο κόσμος; Άρα δεν ξέρεις να κρίνεις. Ο Φοίβος δεν γράφει πια τραγούδια στη Δέσποινα, αν και για μία περίοδο έγραφε και για τις δύο μας… Με καμία δεν με συγκρίνουν, ούτε με την JLo. Και τη μία τη βλέπω και την άλλη», δηλώνει η Έλλη Κοκκίνου.

«Εμένα οι τρεις αγαπημένες μου είναι η Μαρινέλλα, η Χαρούλα Αλεξίου και η Γαλάνη. Βάζω τις πιο παλιές, γιατί δεν θέλω να βάλω πιο καινούριες. Στα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι θα συμβούλευα να πιστεύουν στον εαυτό τους, αν είναι καλά, και να μην τα παρατάνε εύκολα. Αυτό», σημειώνει η τραγουδίστρια.

«Περνάμε πολύ καλά με τον Νίνο και τον Χρήστο Μενιδιάτη στο μαγαζί. Έρχονται να μας δουν συνάδελφοί μας που δεν δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο, πράγμα σπάνιο βέβαια.

Δεν τα ξέρω όλα τα προσωπικά τους, ξέρω αυτά που με ενημερώνουν», αρκέστηκε να απαντήσει η Έλλη Κοκκίνου για τους δύο συνεργάτες της, αποφεύγοντας την αναφορά στη Ζόζεφιν, παρά τις επίμονες προσπάθειες του παρουσιαστή.

Για την σχέση της με τον χρόνο και την εξωτερική της εμφάνιση, η Έλλη Κοκκίνου εξομολογήθηκε: «Είναι καλό να μεγαλώνουμε. Σημαίνει ότι είμαστε υγιείς. Κάνω έναν τρόπο ζωής – για πολλούς είναι άθλιος – αλλά έχει πολλά αποτελέσματα με τον χρόνο. Αυτό το πολύ αυστηρό πρόγραμμα το κάνω γύρω στα 25 χρόνια. Δεν πίνω και δεν καπνίζω, ούτε ένα κρασάκι έξω».

Για την εμπειρία της στην παρουσίαση, μέσα από το παιχνίδι που παρουσιάζει στον ANT1: «Δεν αποφάσισα εγώ για το “Don’t Forget the Lyrics”, άλλοι αποφάσισαν. Με δυσκόλεψε πολύ να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού στην αρχή, ώστε να μην τους διαβάζω. Από τη στιγμή που το “πότισα” στον εγκέφαλο, ήταν εύκολο. Κάναμε ένα δοκιμαστικό. Πήγα και τους άρεσα. Θα έκανα πάλι κάτι στην τηλεόραση, αν μου ταίριαζε».