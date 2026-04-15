Έλλη Κοκκίνου: Η άβολη στιγμή της σε ερώτηση για την Άννα Βίσση – «Δεν θα σχολιάσω τίποτα που δεν με αφορά»

Η Έλλη Κοκκίνου παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα, από την εκπομπή «Happy Day». Η τραγουδίστρια μίλησε για το μέλλον του «Don’t Forget The Lyrics» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, ενώ απάντησε με αμηχανία σε ερώτηση για την Άννα Βίσση και το νέο τραγούδι της.

Η Έλλη Κοκκίνου έκανε Πάσχα στην Ήπειρο με τον γιο της και επιδόθηκε σε δραστηριότητες στα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο και άλλα χωριά της περιοχής. Επέστρεψε στην Αθήνα και πλέον ετοιμάζει τα πλάνα της, με φόντο το φετινό καλοκαίρι.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον του παιχνιδιού «Don’t Forget The Lyrics», το παιχνίδι του ΑΝΤ1 στο οποίο η ίδια είναι παρουσιάστρια, απάντησε πως: «Δεν γνωρίζω αν το παιχνίδι θα προβληθεί και του χρόνου. Είναι λίγο νωρίς. Είμαστε σε συζητήσεις. Είναι πέντε επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Δεν έχω ιδέα αν θα με δείτε με άλλο τηλεπαιχνίδι».

Όταν η Έλλη Κοκκίνου ρωτήθηκε σχετικά με το αν άκουσε το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βίσση, με όνομα «Αιγαίο» είπε πως δεν το έχει ακούσει, ενώ για τα υπόλοιπα ξεκαθάρισε πως: «Δεν θα σχολιάσω τίποτα που δεν με αφορά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είναι αυτή η θέση μου και δεν μου αρέσει. Εγώ εύχομαι στην Άννα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει, θα σκίσει».

Προ μηνών η Έλλη Κοκκίνου είχε μιλήσει και για την Δέσποινα Βανδή, καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Ο Φοίβος δεν γράφει πια τραγούδια στη Δέσποινα, αν και για μία περίοδο έγραφε και για τις δύο μας. Με καμία δεν με συγκρίνουν, ούτε με την JLo. Και τη μία τη βλέπω και την άλλη» είχε πει τότε.