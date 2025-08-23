Lifestyle

Έλλη Κοκκίνου: Η καλοκαιρινή φωτογραφία με το κίτρινο μπικίνι σε παραλία της Σερίφου

«Τρεις υπέροχες μέρες στην όμορφη Σέριφο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η τραγουδίστρια
Έλλη Κοκκίνου

Σύντομη αλλά πανέμορφη η απόδραση της Έλλης Κοκκίνου στη Σέριφο. Η γνωστή τραγουδίστρια επέλεξε να περάσει λίγες ξέγνοιαστες και «αλμυρές» στιγμές στις πανέμορφες παραλίες του νησιού.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε η Έλλη Κοκκίνου στο Instagram, φαίνεται να ποζάρει με το κίτρινο μαγιό της ενώ βγαίνει από τη θάλασσα.

Σε άλλα καρέ φαίνονται διάφορα σημεία του νησιού που της τράβηξαν το ενδιαφέρον.

 
 
 
 
 
«Τρεις υπέροχες μέρες στην όμορφη Σέριφο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

