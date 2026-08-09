Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αποκάλυψε ότι έχασε 30 κιλά – Από 120 πήγε στα 90

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης πέτυχε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση στο σώμα του, ύστερα από μια εντατική προσπάθεια μηνών να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση.

Ο youtuber και influencer, ο οποίος έχει μιλήσει δημοσίως για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το βάρος του, ανέβασε ένα νέο βίντεο στο Instagram δείχνοντας ότι κατάφερε να χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης από 120 κιλά ζυγίζει πλέον 90.

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Για την ακρίβεια, ξεκίνησε την προσπάθειά του από τα 120,2 κιλά και πλέον είναι 89,8 κιλά.

Σε παλαιότερη εξομολόγησή του τον περασμένο Μάιο, είχε περιγράψει με απόλυτη ειλικρίνεια τα όσα βίωνε για 17 ολόκληρα χρόνια εξαιτίας των ανασφαλειών με το σώμα του.

Όπως είχε αναφέρει ότι φορούσε πάντα πολύ φαρδιά ρούχα, απέφευγε να κοιτάζεται στον καθρέφτη και επέλεγε ερημικές παραλίες επειδή δεν ένιωθε καθόλου άνετα με την εμφάνισή του.

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«17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν φαρδύ. 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου. 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιον καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου. 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο.

17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως, στο απόλυτο σκοτάδι. 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού. 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό… Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 Σεπτέμβρη που ολοκληρώνω αυτό το ταξίδι», είχε γράψει στο Instagram ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.