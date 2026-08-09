Η Μαρίνα Βερνίκου για το βίντεο που είχε δημοσιεύσει με τον λαγοκέφαλο: «Τον βρήκαμε στο πέλαγος νεκρό»

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, η Μαρίνα Βερνίκου εμφανίστηκε με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι, προτρέποντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μη φοβούνται το διάσημο για τα δαγκώματά του ψάρι που φαίνεται να έχει κατακλίσει τις ελληνικές θάλασσες.

Η γνωστή φωτογράφος επέστρεψε με μία δεύτερη ανάρτηση, αναφέροντας ότι το βίντεο με τον λαγοκέφαλο πήρε μεγάλη έκταση. Έτσι, η Μαρίνα Βερνίκου θέλησε να δώσει κάποιες διευκρινίσεις.

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«Επειδή το βίντεο έχει πάρει μεγάλη έκταση θέλω να διευκρινίσω ότι ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος δε βρέθηκε σε παραλία ούτε κοντά σε κάποιο νησί. Τον βρήκαμε ανοιχτά στο πέλαγος, νεκρό, αφού τον είχε πετάξει ψαράς. Το διευκρινίζω για να μη δημιουργείται άδικα φόβος», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Βερνίκου.