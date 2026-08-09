Η Μαρίνα Βερνίκου για το βίντεο που είχε δημοσιεύσει με τον λαγοκέφαλο: «Τον βρήκαμε στο πέλαγος νεκρό»

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, η Μαρίνα Βερνίκου εμφανίστηκε με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι, προτρέποντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μη φοβούνται το διάσημο για τα δαγκώματά του ψάρι που φαίνεται να έχει κατακλίσει τις ελληνικές θάλασσες.
Η γνωστή φωτογράφος επέστρεψε με μία δεύτερη ανάρτηση, αναφέροντας ότι το βίντεο με τον λαγοκέφαλο πήρε μεγάλη έκταση. Έτσι, η Μαρίνα Βερνίκου θέλησε να δώσει κάποιες διευκρινίσεις.
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«Επειδή το βίντεο έχει πάρει μεγάλη έκταση θέλω να διευκρινίσω ότι ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος δε βρέθηκε σε παραλία ούτε κοντά σε κάποιο νησί. Τον βρήκαμε ανοιχτά στο πέλαγος, νεκρό, αφού τον είχε πετάξει ψαράς. Το διευκρινίζω για να μη δημιουργείται άδικα φόβος», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Βερνίκου.
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα», είχε πει στο βίντεο που ανέβασε.
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά», είχε γράψει στην ίδια ανάρτηση η Μαρίνα Βερνίκου.