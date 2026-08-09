Ναταλία Γερμανού: Η selfie στην ξαπλώστρα και οι πόζες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους φίλους της

Η Ναταλία Γερμανού βρίσκεται σε vacation mood και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμία στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, βρίσκεται στην περιοχή της Ελούντας και κάνει διακοπές με φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Instagram την Κυριακή (09.08.2026), αποκαλύπτοντας στους followers της πώς περνάει τον χρόνο της στην Κρήτη. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού δημοσίευσε και μία πόζα, όπου χαλαρώνει και απολαμβάνει τον ήλιο σε μία ξαπλώστρα.

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Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι που κολάκευε το σώμα της, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια πόζαρε στον φακό και έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη.

«Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναταλία Γερμανού.

Τη νέα σεζόν η Ναταλία Γερμανού θα επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο στον ALPHA, με την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

«Είχα πάντα μια προσωπική άποψη σε όλα αυτά, γιατί όλοι εμείς που δουλεύουμε στην τηλεόραση, δεν εξαιρώ κανέναν, καλό είναι να μην επιτιθέμεθα στους συναδέλφους. Πάντα εμένα μου άρεσε να μην ασχολούμαι ποτέ με το τι νούμερα κάνει ένας συνάδελφος. Θα μου άρεσε ιδανικά να μην ασχολούνται και οι συνάδελφοι με το τι νούμερα κάνει η δική μας εκπομπή, αλλά αυτό δεν μπορώ να το απαιτήσω, ούτε να το ζητήσω», είχε δηλώσει η Ναταλία Γερμανού λίγο καιρό πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή της.