Έλλη Τρίγγου: «Απ’ όλα έχω βιώσει στις σχέσεις µου, και μπερδέματα – Μεγαλώνω, είμαι 36»

Προσωπικές αποκαλύψεις έκανε η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου μιλώντας για τις σχέσεις της αλλά και την πίστη της.

Η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και στη Σάσα Σταμάτη. «Απ’ όλα έχω βιώσει στις σχέσεις μου, και μπερδέματα, απ’ όλα. Μια χαρά. Μεγαλώνω, είμαι 36. Όλα είναι μια χαρά, στην ώρα μου», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Η Έλλη Τρίγγου είπε στη συνέχεια: «Δεν ήθελα να γίνω από μικρή ηθοποιός. Ούτε που ήξερα τι μου γινόταν. Ψαχνόμουν, δεν είχα συγκεκριμένο στόχο μικρή. Η υποκριτική ήρθε να με βρει, να ’ναι καλά. Τυχαία συνάντησα τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή, εμπνεύστηκα και έγινε».

Το υπέροχο σώμα της, όπως λέει, το διατηρεί με άσκηση: «Γυμνάζομαι, σηκώνω βάρη, για να τη βγάλω… καθαρή!».

Η Έλλη Τρίγγου μίλησε και για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα: «Κάνω την Αθανασία. Θα παίζουμε Δευτέρα – Τρίτη στο θέατρο “Βασιλάκου”, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Ξεκινάμε στις 10 Φλεβάρη.

Όσον αφορά την υπόθεση του έργου, βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που έχει συμβεί στα ’80s, αφορά την “Αγία Αθανασία του Αιγάλεω” και πραγματεύεται το θέμα της εμπορευματοποίησης της πίστης. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία ιστορία, που έχει φτιάξει η Νεφέλη Μαϊστράλη».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η ίδια πιστεύει, η Έλλη Τρίγγου απάντησε: «Πιστεύω, έχω μια δική μου πίστη, την έχω φτιάξει και αντλώ δύναμη από εκεί. Δεν έχει τίτλο, δεν έχει όνομα, είναι κάτι δικό μου, προσωπικό».