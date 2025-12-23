Ελπίδα Ιακωβίδου για Τζώνη Καλημέρη: «Στην πρώτη μας γνωριμία του απευθύνθηκα στον πληθυντικό»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσαν ο Τζώνη Καλημέρης και η σύζυγός του, Ελπίδα Ιακωβίδου και αναφέρθηκαν στη σχέση και τη γνωριμία τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι μίλησε στην εκπομπή «Τετ α τετ» του Τάσου Τρύφωνος στον Alpha Κύπρου και η συνέντευξή του πρόκειται να προβληθεί το Σάββατο (27.12.2025). Μάλιστα, η γυναίκα της ζωής του Τζώνη Καλημέρη αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας ότι στην αρχή του απευθυνόταν στον πληθυντικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας σε περίοδο διακοπών. Στην πρώτη μας γνωριμία του απευθύνθηκα στον πληθυντικό. Περνάω όμορφα μαζί του και χαίρομαι που τον έχω στη ζωή μου. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά νούμερα», είπε η Ελπίδα Ιακωβίδου.

«Με αγχώνει ακόμα το γεγονός ότι άφησε τη δουλειά της για να έρθει εδώ», είπε με τη σειρά του ο Τζώνη Καλημέρης για την όμορφη σύζυγό του, η οποία εγκατέλειψε την Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου μίλησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο για πρώτη φορά μετά τον γάμο τους στην εκπομπή «Ήρθε και Έδεσε» και έδωσαν λεπτομέρειες για τον γάμο τους.

«Περάσαμε πολύ όμορφα, ήμουν αγχωμένη για να έρθουν όλοι οι φίλοι μας από Κύπρο στο Νυμφαίο, ήταν ένα τριήμερο γλέντι, το απολαύσαμε, έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Αν με ρωτήσεις αν ήταν ο γάμος που ονειρεύτηκα θα σου πω πως δεν έχω ονειρευτεί γάμο, γιατί δεν ήμουν από τα κοριτσάκια που ονειρεύονται. Αυτός ο γάμος ήταν ένα όνειρο και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό», είχε πει η Ελπίδα Ιακωβίδου.