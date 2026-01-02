Lifestyle

Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβράς στην Αθήνα: Οι αναρτήσεις του γνωστού μοντέλου

Το γνωστό μοντέλο ανέβασε μια φωτογραφία από γειτονιά της Αθήνας, πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, έναν πίνακα του Γαΐτη, αλλά και μια selfie με την ίδια να ποζάρει με το διαβατήριο στα χέρια της
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski / Photo by: Memmler/picture-alliance/dpa/AP Images

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η εντυπωσιακή Έμιλι Ραταϊκόφσκι  η οποία απολαμβάνει τις βόλτες της στην ελληνική πρωτεύουσα. μαζί με τον Ελληνογάλλο σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μέσα από αναρτήσεις της στα social media, μέσα από τις οποίες μας δείχνει τα μέρη της Αθήνας που επισκέπτεται με τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα το γνωστό μοντέλο ανέβασε μια φωτογραφία από γειτονιά της Αθήνας, πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, έναν πίνακα του Γαΐτη, αλλά και μια selfie με την ίδια να ποζάρει με το διαβατήριο στα χέρια της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα περίπου, οι παπαράτσι είχαν απαθανατίσει την Έμιλι Ρατακόφσκι με τον Ρομάν Γαβρά σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν ανταλλάξει φιλιά.

Το 34χρονο supermodel και ο διάσημος Ελληνογάλλος σκηνοθέτης, από τότε κάνουν αρκετές κοινές εμφανίσεις, χωρίς όμως να μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους σε συνεντεύξεις, επιλέγοντας να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός σκηνοθέτης και γιος του Κώστα Γαβρά, έχει ήδη μια έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα media και για άλλες γνωστές σχέσεις του, όπως την πρόσφατη με την Dua Lipa.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
97
59
53
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγκαλιά με τον αρραβωνιαστικό της Γιάννη Καραβασάνη στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Υπενθυμίζεται ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δέχθηκε πρόταση γάμου από τον Γιάννη Καραβασάνη και σχεδιάζουν να παντρευτούν για δεύτερη φορά, με τις ετοιμασίες να έχουν ξεκινήσει
Ηλιάνα Παπαγεωργίου-Γιάννης Καραβασάνης
Newsit logo
Newsit logo