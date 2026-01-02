Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβράς στην Αθήνα: Οι αναρτήσεις του γνωστού μοντέλου

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η εντυπωσιακή Έμιλι Ραταϊκόφσκι η οποία απολαμβάνει τις βόλτες της στην ελληνική πρωτεύουσα. μαζί με τον Ελληνογάλλο σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μέσα από αναρτήσεις της στα social media, μέσα από τις οποίες μας δείχνει τα μέρη της Αθήνας που επισκέπτεται με τον γνωστό σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα το γνωστό μοντέλο ανέβασε μια φωτογραφία από γειτονιά της Αθήνας, πιάτα της ελληνικής κουζίνας που δοκίμασε, έναν πίνακα του Γαΐτη, αλλά και μια selfie με την ίδια να ποζάρει με το διαβατήριο στα χέρια της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα περίπου, οι παπαράτσι είχαν απαθανατίσει την Έμιλι Ρατακόφσκι με τον Ρομάν Γαβρά σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν ανταλλάξει φιλιά.

Το 34χρονο supermodel και ο διάσημος Ελληνογάλλος σκηνοθέτης, από τότε κάνουν αρκετές κοινές εμφανίσεις, χωρίς όμως να μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους σε συνεντεύξεις, επιλέγοντας να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός σκηνοθέτης και γιος του Κώστα Γαβρά, έχει ήδη μια έντονη παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα media και για άλλες γνωστές σχέσεις του, όπως την πρόσφατη με την Dua Lipa.